2018-10-19T12:13:48+03:00
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Шоу «Песни» едет в тур по России!

Санкт-Петербург: 3 ноября, Юбилейный
Степан СТЕПАНОВ
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Лучшие хиты, масштабные постановки, а главное – качественная авторская музыка. Смотри и слушай новый шоу-бизнес в своём городе!

В июне 2018 года в эфире ТНТ завершился первый сезон проекта «ПЕСНИ», а уже 4 июля его участники отправились на гастроли по России. Большой тур стартовал в Ярославле. Его летняя часть включает в себя курорты Черноморского побережья, а осенняя –города Сибири, Урала и Приволжья.

Перед зрителями из разных уголков страны выступят Terry, Кристина Кошелева, ХАБИБ, DanyMuse, Nazима, Soufee, Максим Свобода, Родион Толочкин, PLC и Джей Мар. Ещё несколько месяцев назад имена этих артистов не были известны широкой аудитории, а сегодня их треки занимают первые строчки ТОП-чартов Apple Music и iTunes. Позади – жёсткие отборы, круглосуточная работа с продюсерами и лейблами MALFA и Black Star. Впереди – десятки городов, армии фанатов и выступления по всей стране!

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