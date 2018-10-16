2018-10-19T12:19:07+03:00
Досуг

Comedy Club - 15 лет: Резиденты выступят в полном составе в Петербурге

Они выступят с программой, подготовленной специально для Северной столицы, которую никогда не показывали по ТНТ!
Степан СТЕПАНОВ
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Если ты смотришь Comedy Club уже столько лет, тебе не нужен повод, чтобы прийти на концерт!Если ты смотришь Comedy Club уже столько лет, тебе не нужен повод, чтобы прийти на концерт!
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Ты много лет ждал выступление Comedy Club в своём городе и откладывал деньги не на чёрный день, а на столик в первом ряду? Тогда ликуй: в 2018 году ты наконец-то попрощаешься со своими сбережениями! Ведь проект отметит 15 лет и проедется с главными гастролями в своей жизни!

Обычным людям смех продлевает жизнь, а резидентам приносит огромные гонорары, бесконечные подарки от спонсоров и бешеную популярность! Ведь Comedy Club – это iPhone среди телефонов, Криштиану Роналду в футболе и Ferrari в мире суперкаров. И если за все годы его существования ты так ни разу не попал на съёмки, готовься прыгать от радости: Comedy Club едет к тебе!

Есть несколько причин, по которым ты должен прямо сейчас расплыться в счастливой улыбке! Если просто «потому что это круто» тебе недостаточно!

Первая – приедут все (и речь сейчас не про участников группы USB!) Это не шутка: в таком составе резиденты в последний раз собирались лишь на юбилее Гарика Мартиросяна 4 года назад.

Вторая – они выступят с улётной программой, подготовленной специально для Северной столицы, которую никогда не показывали по ТНТ!

Третья – все концерты пройдут на стадионах и ледовых аренах, при полных телевизионных декорациях и с участием «настоящих звёзд, с которыми резиденты пообщаются прямо «как в телевизоре»!

А четвёртую придумай сам! Ведь если ты смотришь Comedy Club уже столько лет, тебе не нужен повод, чтобы прийти на концерт!

Жди гастроли Comedy Club в своём городе и смотри его каждую пятницу в 21:00 на ТНТ!

Состав резидентов: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин, Марина Кравец, группа USB, Андрей Бебуришвили, Трио: Иванов, Смирнов, Соболев, Евгений Синяков.

Где и когда: 4 ноября в Сибур Арене в Петербурге.

Продолжительность шоу: 2 часа.

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