Comedy Club - 15 лет: Резиденты выступят в полном составе в Петербурге

16 Окт. 21:13 2018-10-19T12:19:07+03:00

Если ты смотришь Comedy Club уже столько лет, тебе не нужен повод, чтобы прийти на концерт!

Они выступят с программой, подготовленной специально для Северной столицы, которую никогда не показывали по ТНТ!

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Ты много лет ждал выступление Comedy Club в своём городе и откладывал деньги не на чёрный день, а на столик в первом ряду? Тогда ликуй: в 2018 году ты наконец-то попрощаешься со своими сбережениями! Ведь проект отметит 15 лет и проедется с главными гастролями в своей жизни!

Обычным людям смех продлевает жизнь, а резидентам приносит огромные гонорары, бесконечные подарки от спонсоров и бешеную популярность! Ведь Comedy Club – это iPhone среди телефонов, Криштиану Роналду в футболе и Ferrari в мире суперкаров. И если за все годы его существования ты так ни разу не попал на съёмки, готовься прыгать от радости: Comedy Club едет к тебе!

Есть несколько причин, по которым ты должен прямо сейчас расплыться в счастливой улыбке! Если просто «потому что это круто» тебе недостаточно!

Первая – приедут все (и речь сейчас не про участников группы USB!) Это не шутка: в таком составе резиденты в последний раз собирались лишь на юбилее Гарика Мартиросяна 4 года назад.

Вторая – они выступят с улётной программой, подготовленной специально для Северной столицы, которую никогда не показывали по ТНТ!

Третья – все концерты пройдут на стадионах и ледовых аренах, при полных телевизионных декорациях и с участием «настоящих звёзд, с которыми резиденты пообщаются прямо «как в телевизоре»!

А четвёртую придумай сам! Ведь если ты смотришь Comedy Club уже столько лет, тебе не нужен повод, чтобы прийти на концерт!

Жди гастроли Comedy Club в своём городе и смотри его каждую пятницу в 21:00 на ТНТ!

Состав резидентов: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин, Марина Кравец, группа USB, Андрей Бебуришвили, Трио: Иванов, Смирнов, Соболев, Евгений Синяков.

Где и когда: 4 ноября в Сибур Арене в Петербурге.

Продолжительность шоу: 2 часа.