2018-10-19T13:45:40+03:00
Спорт

Сергей Семак: Кокорину и Мамаеву нужно взять в руки веники и что-то подмести внутри себя

Главный тренер «Зенита» впервые прокомментировал скандал с участием знаменитых спортсменов
Екатерина СЕМЕНОВАМаксим МИХАЛКО
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Сергей Семак впервые высказался о поступке Кокорина и Мамаева ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"Сергей Семак впервые высказался о поступке Кокорина и Мамаева ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ФК "Зенит"
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«ВСЕ ЖДУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Футболисты «Зенита» наконец-то вернулись из расположения российской сборной. И сегодня у сине-бело-голубых состоялась первая открытая тренировка. Соответственно, и первая предматчевая пресс-конференция.

21 октября «Зенит» играет против московского «Динамо». И раньше эта встреча стала бы главным событием для всех поклонников футбола. Фанаты бы только и обсуждали: кто кого победит. Но на этот раз на первом плане стояла выходка нападающего «Зенита» Александра Кокорина и защитника «Краснодара» Павла Мамаева. Ведь пока одни спортсмены защищали честь страны, другие изрядно подпортили свою репутацию дракой в московском кафе.

Глаза журналистов, которые собрались на предматчевую пресс-концеренцию, постоянно перемещались от Сергея Семака к телефонам и ноутбукам, на которых представители СМИ по несколько раз в минуту обновляли новостные порталы. Сначала суд отказался отпускать под домашний арест Павла Мамаева, потом выступил Кирилл Кокорин, но к началу мероприятия о судьбе Александра еще не было ничего известно. И все же главный тренер сине-бело-голубых все же решил не отмалчиваться.

- Поступок, который нельзя описать никакими словами - все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава Богу, никто не умер и никого не покалечили. Ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу с законом, поскольку все хотят справедливости, - сказал Сергей Семак. - Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. Бесспорно, и это правильно. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом, и чтобы тот урок, который они получили и уже понесли достаточно серьезное наказание, стал сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя.

ДРУЖБА – ДРУЖБОЙ, А СЛУЖБА - СЛУЖБОЙ

Затем все же настало время обсуждения футбольных вопросов. Сергей Семак отметил, что команда после игры в сборной немного разбалансирована, ведь некоторые спортсмены не выходят на поле, и при этом не так интенсивно тренируются. Свое дело сделали и травмы.

- Участие нескольких игроков в матче с «Динамо» под вопросов. Причина - травмы. Сегодня примем решение о том, кто будет готовиться сыграть, а кто нет, - сказал главный тренер.

К слову, вратарь Андрей Лунев, который получил травму еще в матче с «Краснодаром» идет на поправку. Наставник сине-бело-голубых надеется, что врачи позволят ему выйти на поле в предстоящем матче.

Интересовало журналистов и то, какого будет Семаку играть против своего старого друга, а ныне главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

- Конечно, дружеские отношения это дружеские отношения, а работа - работа, - сказал Семак.

- Что касается «Динамо», то и по составу, и по амбициям, и по имени, и по остальным критериям это крепкая команда. Думаю, им немного не повезло в некоторым матчах — они вполне могли находиться в таблице выше. Играют они хорошо.

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