У Мариинского театра откроют филиал музея «Кижи»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-19T15:08:41+03:00

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Филиал «Кижей» появится в культурной столице. Об этом стало известно на презентации концепции развития музея-заповедника в Минкульте.

– Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею открытия филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге, – сообщают в Минкульте. – Филиал откроется в самом сердце Петербурга, на улице Глинки, 2. Открытие учреждения запланировано на 2019 год.

Дом №2 по улице Глинки соседствует с Мариинским театром. Одно крыло его занимает консерватория Римского-Корсакова. Также в здании работают Центр современного искусства, музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Последняя завершает масштабную реставрацию здания основного здания консерватории по соседству, которая продолжается последние несколько лет. Сдать объект планируют в следующем году.

В консерватории о новом соседе практически ничего не знают. В Северо-Западной дирекции о том, где именно разместится филиал «Кижей», сказать пока затрудняются.

– Филиал покажет лучшие традиции деревянного зодчества и наш опыт в реставрации, – рассказывает директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова. – Музей будет современный, интерактивный, и мы надеемся, что он будет способствовать популяризации заповедника, повышению интереса и, конечно, увеличению посещаемости Кижского погоста.

Сейчас Минкульт и музей активно работают над наполнением будущего филиала. Рассчитывают, что он станет вполне самостоятельным объектом для туристического показа.

– Помимо постоянных и временных выставок, здесь начнет действовать учебный центр по изучению и сохранению памятников деревянного зодчества: опыт, накопленный нашими специалистами, не имеет аналогов в мире, – сообщают в музее. – Появится и современное медиа-пространство, посвященное наследию острова Кижи и Карелии в целом.

СПРАВКА «КП»:

Кижский погост – архитектурный ансамбль на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков, окруженных единой оградой. Находится под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Дом №2 на улице Глинки – здание Главного Кригс-Комиссариата, или Интендантские склады. Включен в список памятников регионального значения в 2009 году.