2018-10-19T15:08:41+03:00
Звезды

У Мариинского театра откроют филиал музея «Кижи»

Выставочные пространства, посвященные церквам «без единого гвоздя», обустроят в здании консерватории и Центра современного искусства
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Открытие музея запланировали на следующий годОткрытие музея запланировали на следующий годФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Филиал «Кижей» появится в культурной столице. Об этом стало известно на презентации концепции развития музея-заповедника в Минкульте.

– Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею открытия филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге, – сообщают в Минкульте. – Филиал откроется в самом сердце Петербурга, на улице Глинки, 2. Открытие учреждения запланировано на 2019 год.

Дом №2 по улице Глинки соседствует с Мариинским театром. Одно крыло его занимает консерватория Римского-Корсакова. Также в здании работают Центр современного искусства, музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Последняя завершает масштабную реставрацию здания основного здания консерватории по соседству, которая продолжается последние несколько лет. Сдать объект планируют в следующем году.

В консерватории о новом соседе практически ничего не знают. В Северо-Западной дирекции о том, где именно разместится филиал «Кижей», сказать пока затрудняются.

– Филиал покажет лучшие традиции деревянного зодчества и наш опыт в реставрации, – рассказывает директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова. – Музей будет современный, интерактивный, и мы надеемся, что он будет способствовать популяризации заповедника, повышению интереса и, конечно, увеличению посещаемости Кижского погоста.

Сейчас Минкульт и музей активно работают над наполнением будущего филиала. Рассчитывают, что он станет вполне самостоятельным объектом для туристического показа.

– Помимо постоянных и временных выставок, здесь начнет действовать учебный центр по изучению и сохранению памятников деревянного зодчества: опыт, накопленный нашими специалистами, не имеет аналогов в мире, – сообщают в музее. – Появится и современное медиа-пространство, посвященное наследию острова Кижи и Карелии в целом.

СПРАВКА «КП»:

Кижский погост – архитектурный ансамбль на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков, окруженных единой оградой. Находится под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Дом №2 на улице Глинки – здание Главного Кригс-Комиссариата, или Интендантские склады. Включен в список памятников регионального значения в 2009 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Если картина покажется нам оскорбительной, существует суд»: Олег Басилашвили прокомментировал травлю создателей комедии о блокаде Ленинграда
Народный артист СССР прокомментировал скандал вокруг еще не смонтированной картины с участием Алены Бабенко и сына Олега Табакова
В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров
Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина
«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске
В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.
Новости 24
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга
Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр
Росприроднадзор проверил реки Лубья и Славянка после сообщений об их загрязнении
СКА в Петербурге обыграл московское «Динамо»
В Петербурге побит 100-летний температурный рекорд, но холод уже наступает: Прогноз погоды на 19 октября
"Дама сдавала в багаж": При погрузке в самолет Самара - Санкт-Петербург сбежала маленькая собачонка
Наталья Бантеева выставила на аукцион «синюю руку»
Руферы «прокатились» на колеснице Арки Главного штаба
В аэропорту Пулково поймали убийцу из Всеволожска
СКА сыграет против ЦСКА на стадионе на Крестовском
После трагедии в Керчи в Петербурге проверят все школы, колледжи и вузы
Александр Беглов пригласил петербуржцев на субботник
Беглов подписал два закона о работе с детьми
Суд освободил журналистов от штрафов по иску ректора Горного
В память о погибших в Керчи Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище
В реке Славянка погибла рыба
«Водоканал» подтвердил сброс химии в канализацию на севере Петербурга
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы