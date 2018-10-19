Детскую больницу в Колпино отремонтируют

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-19T16:11:43+03:00

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Детскую городскую больницу №22 в Колпино ждет ремонт и расширение. На базе отделения анестезиологии и реанимации должен появиться блок паллиативного лечения на восемь коек – для тех детишек, которые страдают неизлечимым заболеваниями или чье состояние не реагирует на терапию. В том числе с патологиями, которые требуют искусственной вентиляции легких. Александру Беглову уже представили концепцию реконструкции отделения. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга в пятницу утром посетил город Колпино.

– Клиника уже заключила контракт на разработку проектно-сметной документации. Всего по предварительным подсчетам на ремонт потребуется около 77 миллионов рублей, – отметили в пресс-службе врио губернатора.

Кабинет МРТ был открыт в Городской детской больнице №22 в 2015 году.Фото: Артем Килькин

В медицинском учреждении Беглов осмотрел еще несколько отделений, помимо анестезиологии-реанимации: кабинет МРТ, специализированную бактериологическую лабораторию и отделение патологии новорожденных.

Детская больница, которая была открыта в 1949 году, сегодня представляет собой многопрофильный стационар на 315 коек с современным оборудованием для лечения и диагностики. Ежегодно здесь бывают тысячи пациентов – от новорожденных и до 18 лет – из Северной столицы, Ленобласти и других регионов страны.

Врио градоначальника побывал и на еще одном социальном объекте – в Центре детского технического творчества Колпинского района. На настоящей инновационной площадке, которой стало учреждение после капитального ремонта и перепрофилирования в 2012 году, работают более 70 кружков. Среди них – робототехники, 3D-моделирования, дизайна, фото- и видеотворчества, журналистики, автодела и других. Александр Беглов пообщался с подростками, которые пришли на тренировку по скалолазанию. Которое, кстати, теперь включено в программу Олимпийских игр.

– Готовим поколение олимпийских чемпионов! – уверена тренер Центра.

Александр Беглов посетил Центр детского (юношеского) технического творчества в Колпино.Фото: Артем Килькин

А вот детишки помладше пригласили Александра Беглова на чаепитие. В фартучках и колпачках они ждали гостя с печеньем, которое приготовили сами на кружке кулинара-кондитера.

– А меня за сколько научите печь? – обратился Беглов к руководителю объединения, которая в ответ заверила, что и взрослый, и ребенок освоит рецепт за один урок.

Маленькие повара приготовили для врио губернатора печенье.Фото: Артем Килькин

Кстати, воспитанники объединения «Поварское дело» стали победителями регионального этапа масштабного конкурса WorldSkills Russia среди юниоров. Но Центр хотел бы стать не только участником, но и площадкой этого мероприятия. Правда, в учреждении нет нужного количества оборудования и площадей, где могли бы развернуться мастера. Хотя и небольшая учебная кухня сделана по самым современным технологиям, требуется еще пять рабочих мест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674100" frameborder="0"></iframe> Александр Беглов в Центре детского технического творчества..Врио губернатора побывал в социальных учреждениях Колпинского района.

В Колпино Александр Беглов также возложил цветы к стеле «Город воинской славы». Врио градоначальника дал распоряжение поставить в сквере Героев-Ижорцев дополнительные скамейки, а также оборудовать на его территории доступ к сети Wi-Fi.