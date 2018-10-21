Александр Климкин: Желание отблагодарить болельщиков за доверие - мощнейшая мотивация

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-21T19:16:52+03:00

Мы поговорили с главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит» о новом сезоне, дебюте в Лиге чемпионов и самом городе

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Петербург подарил российскому спорту новое знаковое дерби. До середины 2017-го на высшем уровне два «Зенита» не соперничали никогда. Но в июне прошлого года на берегах Невы представительство зенитовского бренда было расширено. К футбольной и баскетбольной команде добавился волейбольный «Зенит». И уже в первый сезон дошел до финала, где встретился с гегемоном чемпионата России - «Зенитом» из Казани.

В новом сезоне петербуржцев ждет не только защита позиций в российской Суперлиге, но и дебют в Лиге чемпионов - главном клубном соревновании Европы. Есть у сине-бело-голубых большое достижение и за пределами площадки: на матчи волейбольного «Зенита» в «СИБУР АРЕНЕ» весной собиралось почти семь с половиной тысяч зрителей. Многие футбольные команды позавидуют! 20 октября команда Александра Климкина открыла сезон домашних матчей.

Боялись переезжать на «СИБУР АРЕНУ»

-Тренироваться мы продолжаем в Академии имени Платонова, - поясняет главный тренер волейбольного клуба с берегов Невы Александр Климкин. - Там же в начале прошлого сезона играли и официальные матчи. Зал вмещает чуть более тысячи человек, но трибуны всегда были битком. Люди в проходах сидели и стояли! А когда перед первым матчем на «СИБУР АРЕНЕ» потренировались, даже беспокойство охватило.

- Почему?

- Ребята оглядели огромные трибуны и заволновались. Подумали, ну придет тысяча болельщиков, ну сядут они на нижние ряды. А все остальные-то трибуны останутся пустые! После аншлагов в Академии имени Платонова такой атмосферы не хотелось.

- Беспокоились напрасно?

- Да! На первый же матч, с кемеровским «Кузбассом», пришли пять тысяч. Это стало очень приятным сюрпризом. Когда посещаемость еще возросла, мы познакомились с новыми ощущениями. Играть на «СИБУР АРЕНЕ» - это уже ответственность другого порядка. Ближе к решающим матчам сезона ходить на матчи «Зенита» стали по семь тысяч. Когда ребята знают, что столько народу придет на них смотреть, это по умолчанию повышает концентрацию. Желание отблагодарить за доверие болельщиков и доставить им удовольствие - мощнейшая мотивация. Полные трибуны «СИБУР АРЕНЫ» - одна из причин результатов прошлого сезона. Не уверен, что без такой поддержки мы бы смогли дойти до финала.

- Был шанс свергнуть с волейбольного трона казанский «Зенит»?

- По тому, как складывалась финальная серия в прошлом сезоне - в финале команды играют до трех побед, реальные шансы победить казанский «Зенит» мы могли во втором матче. Вели по партиям 2:0, но довести игру до победы не смогли. В первой и третьей встречах серьезных шансов у нас не было - соперник побеждал с запасом. Но исход серии, думаю, предопределила развязка именно во второй игре.

- А победа в регулярном чемпионате над непобедимой, казалось, командой Владимира Алекно сказалась на вашем «Зените»?

- Очень! После той победы в «СИБУР АРЕНЕ» мы на практике получили подтверждение нашей уверенности. Тот успех придал нам мощнейший заряд! Показательно, что именно после победы над казанским «Зенитом» у нас началась длительная удачная серия, когда мы не просто побеждали, но и качество игры постоянно росло.

В ПЕТЕРБУРГЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ КАЖДЫЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ

- На второй сезон готовить команду легче?

- Да. Разница по сравнению с прошлым годом огромная. Тогда мы создавали команду с нуля. Это вообще самое сложное: из набранных поодиночке игроков сделать сильный духом коллектив и способную на многое команду. А сейчас волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга уже известен. Конечно, теперь попасть к нам хотят многие из тех, на кого в российском волейболе есть большой спрос.

- Фактор города влияет на решения волейболистов, когда вы их приглашаете в команду?

- Конечно! Санкт-Петербург - один из главных городов России. Это не Красноярск, Сургут или Нижневартовск. Не в обиду этим городам, но они объективно находятся от европейской части страны далековато, поэтому, получая приглашения оттуда, игроки сомневаются больше. А в Петербург хотят попасть все.

- Роль кого из игроков в этом прогрессе стала особенной?

- Одного или двух выделять неправильно. Во-первых, могут обидеться другие. Кроме того, «Зенит» и отличается тем, что играть ведущие роли у нас готовы многие. Волков, Ащев, Сивожелез, Дивиш, Камехо - каждый из этих опытных волейболистов внес большой вклад и в становление молодой команды, и в результат.

- Кто на решающем этапе сезона оказался лидером по игре?

- Так складывались обстоятельства, что в ключевые моменты результат делал Ореол Камехо. В важнейших моментах матча чаще всего передачи шли на него. Говорю об этом, не принижая других. Просто с учетом роста (207 см), прыжка и формы Ореола на тот момент шансы выиграть такие мячи у него изначально были выше. Поэтому на него во многих матчах ложилась дополнительная ответственность. Думаю, все остальные тоже не дрогнули бы. Но здесь отмечаю, что Камехо с выпавшей на тот момент ответственностью справлялся отлично.

ГЛАВНОЕ - КОМАНДНОСТЬ

- В прошлом сезоне ваши болельщики поддерживали «Зенит» и на выезде. Сейчас тоже будете ездить на гостевые матчи с группой поддержки?

- Надеюсь, эта практика в какой-то мере будет продолжена. Подчеркну, что мы для болельщиков всегда открыты. Не только на матчах. Перед сезоном у нас был сбор в Финляндии. Могли бы кого-то взять с собой на недельку потренироваться.

- А на волейбольные тренировки болельщики попасть могут?

- Я только за. Пусть приходят, позанимаются, увидят волейбол изнутри.

- Вернемся к раскладу в чемпионате России. На каком месте «Зенит» по финансовым возможностям?

- Думаю, у четырех команд они приблизительно равные. Мы, Казань, московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Точный размер бюджета других клубов я не знаю, но представляю, сколько стоят контракты их волейболистов. Кемеровский «Кузбасс» тоже где-то рядом.

- А каким видите расклад в борьбе за медали?

- Он соответствует финансовым возможностям клубов. С одним, наверное, отличием. Здесь казанский «Зенит» - явный фаворит. У других четырех команд шансы на медали примерно равные.

- С чем у вас до приезда в Петербург ассоциировался местный волейбол?

- В первую очередь с Вячеславом Алексеевичем Платоновым. И созданным им «Автоболилистом», который был одной из сильнейших команд еще в СССР, но при этом среди игроков в «Автомобилисте» не было явного лидера. Главным лидером считалась команда. Вот эта командность и была для меня основной ассоциацией.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И ДУХ ПЕТЕРБУРГА

- Что нового открыли для себя в Северной столице?

- Город на Неве для меня хоть и новый, но все же знакомый. У меня здесь живет отец, поэтому я приезжаю сюда регулярно. Правда, времени на достопримечательности никогда не было. Поэтому, когда возглавил «Зенит» и появилась пара выходных, первым делом отправился в Эрмитаж. Не был в нем с двенадцати лет. Еще за этот год убедился, что Питер ближе к Европе, чем другие российские города. И люди здесь отличаются открытостью, отзывчивостью. Если выйдешь на Невский, остановишь прохожего и попросишь показать дорогу, допустим, в Музей Фаберже, все объяснят подробно и с удовольствием. Здесь очень открытые люди.

- Визуально с какими европейскими городами находите сходства у Петербурга?

- Однозначно с итальянскими! И, кстати, необязательно с Римом или другими мегаполисами. Я играл в Падове - у этого города сходства с Петербургом тоже много. Особенно эти города объединяет большое количество старинных двух-трехэтажных зданий в центре.

- Где питерский дух чувствуется особенно?

- Для меня, как приезжего, это Невский проспект с прилегающими улицами. Особенно канал Грибоедова от Невского до храма Спас на Крови.