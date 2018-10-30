Проверка слуха: в гимназии Петербурга учеников посадили на пять часов слушать лекцию о православии

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-30T17:39:25+03:00

Школьников возмутило, что они не смогли покинуть семинар, на котором рассказывали, что сожительство до брака – грех

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Бунтарский дух петербургских школьников проявился на этой неделе в социальных сетях. Десятиклассник из 41 гимназии опубликовал в интернете пост, в котором пожаловался: его и одноклассников якобы заставляли пять часов слушать лекцию о православии. Сообщение вызвало бурное обсуждение.

- Нас всех сняли с уроков и отправили в актовый зал, где нас уже ждали священники. Следующие пять часов мы провели в атмосфере психологического давления, - жалуется школьник. - Мы узнали, что в насилии всегда виновата жертва (спровоцировала), сожительство и секс до брака - грех, а единственная цель в жизни женщины - деторождение.

Подросток уверяет: он пытался «покинуть этот цирк», но администрация школы его задержала и вернула в актовый зал. В конце всем раздали брошюры за авторством священника Ильи Шугаева. Например, иерей пишет, что «пробный» брак (он же гражданский) на деле разрушает семьи. В качестве наглядного примера приводит покупку автомобиля:

«Вы собираетесь купить машину, идете в автомагазин и настаиваете, чтобы вам выдали машину, потому что вы за нее через месяц точно заплатите. Дадут ее вам? Никогда. Итак, иди в ЗАГС, «заплати» своим обещанием верности, получи свидетельство о браке («чек»), а потом имей близость», - напутствует священник в своей брошюре.

Подросток выложил в интернет фото из брошюры, написанной священником.Фото: СОЦСЕТИ

Как удалось выяснить «КП», семинар шел вовсе не пять часов, а всего два часа. Что больше всего разозлило школьника в этой истории: запрет на интимные отношения до свадьбы или сам факт запрета чего-либо – неясно. Ученик остался анонимом, не раскрыв свое лицо даже людям, которым жаловался. Объяснил это просто: мама запретила!

ОФИЦИАЛЬНО

Лариса КУЗЬМИНА, пресс-секретарь комитета по образованию:

Родители знали об этом собрании

- В гимназии прошла конференция «Наши приоритеты в современном мире». На ней ученики девятых-десятых классов участвуют добровольно. Родители старшеклассников были в курсе мероприятия – их проинформировали на собрании. В конференции было несколько секций. Обсуждали образование и карьеру, спорт, здоровье и взаимоотношения с родителями. Но особый интерес вызвала секция, посвященная отношениям молодых людей и девушек, где рассматривались и анализировались различные модели отношений.

КОМПЕТЕНТНО

Наталья ПУНЧЕНКО, семейный психолог, руководитель психологического центра: На эти темы нужно говорить с детьми!

- Об этике и семейных отношениях говорить нужно. Не думаю, что священник мог нанести какой-то вред. Тем более, что он пропагандировал общечеловеческую систему ценностей. Конечно, у подростков могло возникнуть несогласие, тем более, что сейчас часто показывается обратная сторона жизни, гражданские браки воспринимаются как то, что принято. Но если выступление вызвало бурную реакцию – это значит, что обсуждали тему, которая действительно интересна. Значит, затронули болевую точку.