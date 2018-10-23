2018-10-23T00:34:35+03:00
Происшествия

BMW протаранила маршрутку в Санкт-Петербурге: один пассажир вылетел на дорогу через окно

Водитель BMW скрылся с места происшествия [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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BMW влетела в маршрутку, которую потом откинуло на третий автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеBMW влетела в маршрутку, которую потом откинуло на третий автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Серьезная авария с участием маршрутки случилась в Санкт-Петербурге 22 октября поздним вечером. На часах было около десяти, когда на пересечении Зенитчиков и Стачек водитель на BMW врезался в маршрутное такси.

Причем, как говорят очевидцы, иномарка летела на всех парах - по встречной полосе, где как раз завершала разворот маршрутка "К-60". Удар был такой силы, что "ПАЗик" откинуло в сторону, на третий автомобиль.

Пострадавших - четверо пассажиров маршрутки. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Пострадавших - четверо пассажиров маршрутки. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Окно у маршрутки разбилось практически вдребезги, и через него на дорогу выпал один из пассажиров. Очевидцы бросили звонить в "скорую", спасателям и в полицию. И скоро представители всех спецслужб были на месте ЧП.

- Сообщение о происшествии в Кировском районе поступило на пульт дежурного в 21:50. На проспекте Стачек, у дома номер 59, произошло столкновение двух легковых автомобилей и маршрутного автобуса, - уточняют в региональном управлении МЧС России.

А пока одни свидетели аварии звонили в спецслужбы, другие отправились на поиски предполагаемого виновника аварии. Говорят, что водитель того самого BMW схватил своего пассажира, и, даже не забрав телефон с зарядки, побежал, куда глаза глядят - главное, подальше от места аварии. Их пытались догнать, но не получилось. Даже искали потом во дворах - не нашли.

Виновник аварии сбежал с места ДТП. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Виновник аварии сбежал с места ДТП. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

- По предварительной информации, в результате ДТП в маршрутном пострадали четверо пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести, всех увезли в больницу. Водителя BMW, скрывшегося с места происшествия, объявили в розыск, - сообщили "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" в региональном Управлении ГИБДД России.

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