24 человека пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой под Петербургом
Трагедией едва не закончилась рядовая поездка жителей Ленинградской области на работу. Около 7:30 утра 23 октября на 12-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и японская иномарка.
- По предварительной информации, водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в ехавший в попутном направлении автобус. Од удара маршрутное такси вылетело в кювет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На данный момент известно, что в аварии пострадали 24 человека, большинство из которых – пассажиры маршрутки. К месту ДТП сразу же прибыли машины скорой помощи, и медики смогли оказать помощь раненым. По счастью, при аварии ни кто не погиб.
Одной из причин столкновения мог стать утренний гололед, который стал причиной нескольких аварий на трассах в Ленинградской области.
Напомним, что утром 23 октября, на Индустриальном проспекте Петербурга рейсовый автобус врезался в маршрутную «Газель». Здесь пострадали 10 пассажиров.