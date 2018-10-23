2018-10-23T12:27:01+03:00
Происшествия

24 человека пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой под Петербургом

ДТП произошло на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области
Петр КИБЕР
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В ДТП с маршруткой под Петербургом пострадали 24 человека. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»В ДТП с маршруткой под Петербургом пострадали 24 человека. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Трагедией едва не закончилась рядовая поездка жителей Ленинградской области на работу. Около 7:30 утра 23 октября на 12-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и японская иномарка.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в ехавший в попутном направлении автобус. Од удара маршрутное такси вылетело в кювет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент известно, что в аварии пострадали 24 человека, большинство из которых – пассажиры маршрутки. К месту ДТП сразу же прибыли машины скорой помощи, и медики смогли оказать помощь раненым. По счастью, при аварии ни кто не погиб.

Одной из причин столкновения мог стать утренний гололед, который стал причиной нескольких аварий на трассах в Ленинградской области.

Напомним, что утром 23 октября, на Индустриальном проспекте Петербурга рейсовый автобус врезался в маршрутную «Газель». Здесь пострадали 10 пассажиров.

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