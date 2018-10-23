2018-10-23T12:02:58+03:00
Происшествия

Появилось видео с места столкновения BMW и маршрутки в Петербурге

Серьезная авария произошла 22 октября на пересечении улицы Зенитчиков и проспекта Стачек
Петр КИБЕР
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Появилось видео с места столкновения BMW и маршрутки в Петербурге. Фото:vk.com/spb_todayПоявилось видео с места столкновения BMW и маршрутки в Петербурге. Фото:vk.com/spb_today
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Резонансное ДТП, произошедшее накануне в Кировском районе Санкт-Петербурга, попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи, опубликованной в соцсетях, хорошо виден момент, как черный BMW Х5 на полном ходу влетает в разворачивающийся ПАЗик.

- Водитель «баварца» после такого маневра сбежал с места аварии, бросив в салоне машины молодую девушку, - пишут петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Момент столкновения BMW и маршрутки в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

Известно, что инцидент произошел 22 октября около 21:50. Водитель иномарки разогнался перед перекрестком и решил успеть проскочить на зеленый свет, объехав машины по встречной полосе. Но, на его беду, а также беду пассажиров маршрутки, на перекрестке разворачивался ПАЗ коммерческого маршрута К-60.

Удар пришелся прямо в бок автобуса. От удара один из пассажиров маршрутки выпал через разбитое окно на асфальт, а сам ПАЗик отбросило на стоявшие рядом две иномарки.

После аварии водитель BMW Х5 с места происшествия скрылся, бросив в салоне шокированную молодую девушку, которую вытаскивали из машины очевидцы. Помощь понадобилась и людям, ехавшим в маршрутке. Прибывшие медики перевязали раненых и забрали несколько человек в больницы. По уточненным на утро 23 октября данным, травмированными числятся 8 человек.

Лихача-водителя породистой иномарки ищет полиция, она же устанавливает степень вины всех участников ДТП.

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