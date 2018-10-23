Десять великих имен для Пулково: петербуржцы выбрали варианты для названия аэропорта

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-23T15:18:33+03:00

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Сорок пять российских аэропортов от Калининграда до Камчатки замерли в ожидании великих имен, которые дополнят их официальные названия. В общенациональном конкурсе на присвоение аэропортам имен выдающихся соотечественников участвует и Пулково. И уже известны десять вариантов для воздушных ворот Северной столицы.

Первый этап конкурса «Великие имена России» завершился: для каждого региона уже определили список имен великих россиян. Предложения вносили сами жители городов-участников. Во время второго этапа – с 22 по 28 октября – можно дополнить лонг-лист на специальном сайте своим вариантом для аэропорта.

– Могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание, – отмечается на сайте конкурса.

Главное условие – чтобы известная личность и его жизнь была исторически связана с регионом, в котором находится аэропорт. Это могут быть и деятели культуры и искусства, и ученые, и изобретатели, и военные, и общественные лидеры.

Петербуржцы отдали свои голоса Петру Великому, Александру Невскому, Екатерине II, А. С. Пушкину, Ф. М. Достоевскому, Д. Д. Шостаковичу, Д.И. Менделееву. В десятке лидеров оказался и выдающийся композитор П. И. Чайковский, который похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре, а также прозаик, поэт и философ А. Н. Радищев, написавший «Путешествие из Петербурга в Москву». Вспомнили петербуржцы и о Маршале Говорове.

– Развивая наступление, войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова прошли около 100-120 км, выйдя к реке Нарва и захватив плацдарм на западном берегу реки. За успех в проведении операции по снятию блокады Ленинграда Говоров 21 февраля был награжден вторым орденом Суворова 1-й степени, – отметили организаторы конкурса.

С кем из великих соотечественников свяжут название петербургского аэропорта, объявят 5 декабря.Фото: Александр ГЛУЗ

Уже ясно, что имя кого-то из этой десятки украсит название Пулково. Однако есть претенденты, за которых проголосовали не только петербуржцы. Некоторые имена из списка хотят присвоить своим аэропортами и жители других городов. Так, за Петра I поборются еще Воронеж, Астрахань и Екатеринбург. В Воронеже царь заложил военное кораблестроение и работал на верфи. Астраханская губерния была учреждена указом Петра Великого в 1717 году, а в 1723 году – основан город Екатеринбург.

За великого ученого Менделеева отдали голоса жители Москвы (аэропорт Шереметьево), Тюмени, Набережных Челнов и Нижнекамска (аэропорт Бегишево) и Томска. Имя Шостаковича хотят увековечить в Самаре, Екатерины II – в Краснодаре, а Чайковского – в Москве.

Напомним, что итоги проекта подведут 5 декабря на Ежегодном форуме «Добровольцы России». Во время третьего этапа с 29 октября по 7 ноября с помощью соцопросов определят тройку лидеров. А с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование.