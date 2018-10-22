Как поднять настроение в один клик

22 Окт. 16:00 2018-10-23T16:07:46+03:00

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Настроение. Оно бывает разным. А сейчас, когда на дворе октябрь, белые ночи давно позади и дни становятся все более серыми… Осенняя хандра так и навалилась.

В общем, самое время искать пути для новых эмоций. «МегаФон» придумали верный способ не только определить настроение, но и при необходимости мгновенно его улучшить. Всего в один клик!

Просто зайдите на сайт, нажмите на кнопку Генератор петербургского настроения и узнайте с помощью забавного теста, какой вы сегодня - игривый, умиротворенный, трогательный или воинственный? А самое главное, генератор эмоций посоветует, что с этим делать.

Улыбайтесь, тем более повод для улыбки уже придумали.