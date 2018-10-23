2018-10-23T20:28:42+03:00
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Война за сына Миланы и Александра Кержакова. Раунд первый

Суд довел Александра Кержакова до слез - знаменитому футболисту придется вернуть сына Милане. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение по делу о разводе. Адвокаты Миланы говорят, что выиграли первую битву в этой войне
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамойСуд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамойФото: Александр ГЛУЗ
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ТЕМА ДНЯ. Война за сына Александра и Миланы Кержаковых

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