23 Окт. 01:00 2018-10-23T20:28:42+03:00

Война за сына Миланы и Александра Кержакова. Раунд первый

Суд довел Александра Кержакова до слез - знаменитому футболисту придется вернуть сына Милане. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение по делу о разводе. Адвокаты Миланы говорят, что выиграли первую битву в этой войне