В Петербурге 70-летняя теща нашла суррогатную мать, чтобы родить от 50-летнего зятя

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-24T17:42:41+03:00

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Супруги Жуковские из Петербурга 73-летняя Галина Евгеньевна и 50-летний Вячеслав не отстают от звезд шоу-бизнеса. Еще четыре года назад Галина приходилась Вячеславу… тещей (!), а теперь она не только законная супруга, но и мать его будущих детей.

Любовь без правил

В истории отношений этой парочки разобраться непросто. Это сейчас Вячеслав восхищается своей Галочкой, а она, нарочито смущаясь, позволяет себя прилюдно целовать. А ведь еще пару лет назад пожилая женщина на дух не переносила зятя! Когда дочь Галины Евгеньевны Лена привела в дом бывшего зэка, мать этому, мягко говоря, не обрадовалась. Познакомилась Лена и Вячеслав тогда еще Подгорный (чуть позже он возьмет фамилию жены, Галины Евгеньевны) по переписке – он отбывал наказание за убийство человека, она – искала любовь. Нашла ее в местной газете, где Вячеслав опубликовал свою исповедь и покаялся в убийстве бизнесмена. Зек называл себя офицером, который из благих побуждений застрелил коммерсанта, который якобы задерживал зарплату военным. Россказни Вячеслава так впечатлили Лену, что на свадьбу она решилась прямо за решеткой. Спустя три года, в 2010 году, Слава вышел на свободу и приехал к законной супруге.

- Я тогда еще была замужем, когда дочка с ним познакомилась, - рассказывает Галина Евгеньевна. - Мой муж в то время лежал парализованный. Мы жили в Сортавале. Я не знала, что Лена поехала на зону, заключила там брак. Я случайно увидела у нее в квартире портрет Вячеслава, спросила, кто это. Она мне рассказала. Он мне жутко не понравился. И когда Лена уезжала, я даже отворачивала его фотографию, чтобы не видеть.

После смерти отца теща, зять и дочка переехали в Петербург. Но в Северной столице брак Лены и Славы затрещал по швам – в 2015 супруги развелись, якобы из-за того, что Елена нашла себе любовника. Но это версия Вячеслава. Елена же рассказывает жуткие истории про «офицера» из колонии.

С дочкой, и по совместительству бывшей женой, теперь не общаютсяФото: Олег ЗОЛОТО

- Я случайно узнала всю правду о нем, родственники Славы рассказали, - вздыхает Лена. - Никакой он не офицер. Был обычным срочником, на трубе играл. Потом его отец пристроил в Североморске тоже трубачом на флот. Он там воровал все, что мог, и продавал. А попутно еще с шайкой воровал по квартирам шмотки. А свидетелей они убивали. За это и судили, доказано было два убийства. Больше четырех лет я с ним жила. Терпела, что пил, работать не хотел, шлялся по бабам. Он попытался изнасиловать мою дочь. Она мне сама рассказала, а я еще не сразу поверила!

Верит ли в это бабушка Галина Евгеньевна непонятно. Но при разводе пожилая женщина не только встала на сторону зятя, но даже пустила пожить к себе! Объяснить это Лена никак не может, а Галина Евгеньевна и Вячеслав не только официально стали супругами, но и намерены продолжать свой род. Секс у них, по словам Вячеслава, отличный. Но годы берут свое и немолодая супруга Жуковского иметь детей уже не может. На помощь пришло суррогатное материнство.

- Яйцеклетки я заморозила еще в 1998 году, когда с мужем отдыхала в Одессе, - вспоминает Галина Евгеньевна. – У супруга был знакомый, который занимался экспериментами в этой области в институте Пирогова. Уговаривали: ну ты же хочешь еще детей? Я согласилась. Не знала, что спустя 20 лет мне это пригодится.

Эмбрион вырастили только с 18 попытки! После начали поиски суррогатной мамы. Выбор пал на 31-летнюю Александру Стриженову - внучку прославленного актера Олега Стриженова.

- У нас обширный круг знакомых среди творческих людей, они нам о ней и рассказали, - рассказывает петербурженка. - Александра не первый год занимается суррогатным материнством. Она из творческой семьи – пусть ее гены и не передадутся нашему ребенку, но какие-то флюиды малыш возьмет от этой женщины.

Внучка актера Олега Стриженова теперь суррогатная матьФото: Личный архив героя публикации

Вырастим настоящего патриота!

На услуги мамы, сопровождение беременности и прочие радости суррогатного материнства Вячеслав Жуковский потратит больше миллиона рублей. Откуда у бывшего заключенного такие деньги, «офицер» особо не распространяется. Говорит, что владеет строительным бизнесом, имеет две машины, квартиры и комнаты. Правда, сам с супругой пока ютится в коммуналке, которая принадлежит бывшей жене Лене.

- Сейчас большое количество населения земли живет не так, - рассуждает Вячеслав.- Мы хотим вырастить патриота, члена общества, любящего Россию. Воспитание, чтобы было настоящее у нашего ребенка! Кто это будет – мальчик или девочка – еще не знаем, пусть это будет сюрпризом.

Суррогатная мама сейчас на 11 неделе беременности, хотя своего младшего сына (а родных детей у 31-летней девушки уже четверо) родила в конце марта этого года!

- Суррогатное материнство для меня не профессия, а лишь способ заработать денег, - честно признается внучка актера Стриженова. - У меня нет жилья, квартиры, мужа, а мне надо ее купить! Заработать на нее по-другому нереально!

Со своими знаменитыми родственниками Александра не общается. Причины разногласий не раскрывает. Скромно заявляет, что у них свои заботы. А она работает сама. Правда, не всегда успешно: первый опыт суррогатного материнства закончился тем, что детей у не нее забрали. Двойня оказалась в детдоме!

- Договор был с этими родителями, но они просто отказались от детей, просто исчезли, - признается женщина. – Оставила ли я себе детей? Нет, конечно!

Саша хочет заработать на квартиру для себя и своих 4 детей

Пока Саша вынашивает будущего Жуковского, немолодые родители малыша готовятся к его появлению на свет. А Елена недоумевает: что с ее мамой мог сделать Вячеслав?

- Мама все годы совместной жизни со Славой говорила мне: «Разводись!». Я и развелась. Почему она с ним стала жить – неясно. Но он умеет «лапшу на уши» вешать, это точно. Мне кажется, сейчас уже она его боится, не выгоняет, так как думает, что тогда он сделает что-то плохое и ей, и мне, и моей дочке с внучкой. Так она теперь нас защищает. Несмотря ни на что, я не отказываюсь от своей матери, когда ей понадобиться помощь – я помогу. Я ее все равно люблю. Просто у нее какой-то заскок произошел.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Лев Щеглов:

«Этим людям главное, чтобы о них говорили!»

- Не консультируя людей сложно сделать какое-то заключение. Но можно сделать несколько предположений, что движет этими людьми. Возможно, кто-то из них не вполне психически адекватный. В мире много таких людей, больше, чем мы думаем. Возможно, кто-то из супругов имеет некий меркантильный или другой интерес. И живет с ним ради выгоды. Вероятно, все происходящее можно объяснить и по другому – самопиар, готовность на многое, лишь бы о них говорили.