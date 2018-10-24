Сергей Семак: «Бордо» - типичная французская команда. Быстрая и техничная

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-24T19:59:46+03:00

Предматчевый брифинг «Зенита» начался перед тренировкой команды на своей базе и уложился в десять минут

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Зенит» готовится к «Бордо» 00:00 00:00

После того, как на три вопроса ответил выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за французский «Сент-Этьен» Эрнани, пришло время высказаться главному тренеру «Зенита».

- Каково состояние тех, кто получал в последних матчах травмы?

- По Смольникову - большой вопрос. Думаю, скорее всего не сыграет. По Ерохину и Кузяеву пока неизвестно. Перед матчем решим. Послушаем заключение медициского штаба, важно не навредить здоровью футболистов. Если они выйти на поле все-таки смогут, нам надо понимать - сколько времени позволяет сыграть их состояние.

- Что думаете о чемпионате, который представляет ваш нынешний соперник?

- Чемпионат Франции - сложный турнир. Там много сильных индивидуальностей, много атлетичных игроков. То же самое касается и «Бордо», где быстрые и техничные футболисты. Отмечу, что наши гости и в обороне действуют очень компактно. Нас ждет трудный матч и как он сложится, неизвестно. Приложим все усилия для победы.

- Готов ли сыграть Александр Анюков?

- Еще есть время подумать. Анюков начинает заниматься в общей группе. Пока Александр провел только полторы тренировки.

- В концовке матча с «Динамо» Бранислав Иванович запомнился острыми действиями в атаке. Собираетесь его использовать на позиции форварда?

- Бранислав все же не совсем играл в атаке. Больше он действовал на правом фланге. У нас не столь широкий выбор игроков, поэтому Иванович выходит, где больше надо команде. А на счет его позиции в дальнейшем - будем смотреть и анализировать. На него выпадает очень большая нагрузка, мы стараемся его беречь. А фланг обороны - очень энерготратная позиции.

- Какие чувства у вас, как у человека, игравшего в чемпионате Франции?

- Я выступал во Франции очень давно. Ничего особенно не испытываю. Поэтому сейчас у меня самые обычные чувства для ситуации, когда предстоит интересный матч с сильным соперником. А о самом регионе Бордо могу говорить только восторженно. Прекрасный регион, с большими виноградниками.

- Вы часто говорите, что выбирая состав, учитываете состояние футболистов. Можно ли ждать возвращение Дриусси на левый фланг атаки?

- Из номинально фланговых игроков у нас есть только Роберт Мак. Для Себастьяна наиболее комфортней вторым нападающим. Но когда требуется команде, он готов ближе к любому из флангов.

- Учитывая удаление Дриусси, призывали игроков к осторожному поведению.

- Мы видим тенденцию и не только в России. На примере Игоря Акинфеева можно констатировать, что судьи сейчас очень строго относятся к словам футболистов, все чаще за первой желтой карточкой показывают и вторую. У нас не так много футболистов, которые постоянно аппелируют, и высказывают недовольство. Хотя в таких случаях понять игроков я могу. Некоторые из них очень эмоциональны и скрыть возмущение порой не получается. Но все же в целом для нас это не проблема.

Подготовил Сергей ИЛЬИН