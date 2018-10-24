Студент-историк за свой счет отреставрировал парадную в доме на Петроградке

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-24T19:41:27+03:00

Заходишь в парадную и не верится, что это обычный дом. Фото: Олег ЗОЛОТО

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ПРИШЛО ВДОХНОВЕНИЕ

В дом на Большом проспекте Петроградской стороны Даниил Ягирский и его семья заселились четыре года назад. Когда-то здание, построенное в 1910 году, было центром притяжения всего литературного «цвета» Ленинграда. Здесь, в одной из квартир, жил советский поэт Николай Тихонов, к которому нередко захаживали в гости Владимир Маяковский, Александр Фадеев, Ольга Берггольц и другие.

То, что их дом буквально дышит историей, семья Ягирских почувствовала, как только перешагнула порог парадной. Краска на стенах потрескалась и облетела, грязные витражи плохо пропускали свет, а лепнина была небрежно закрашена коммунальщиками.

Справа - до, слева - после. Фото: Олег Золото, instagram.com/daniel_zog.

- Парадная была в удрученном состоянии. Нам хотелось улучшить условия вокруг себя. Вдохновение пришло внезапно, - рассказывает Даниил.

В свободное от учебы время студент-историк водит экскурсии по городу. Завораживающие дворцы-колодцы, старинные парадные и тихие переулки – на Петроградской стороне едва ли найдется уголок, который Даниилу не знаком.

Даниил учится на историка и хочет быть краеведом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сначала мы собирались восстановить только лепнину на стенах. Но однажды одну из моих экскурсий пришли родители. Я привел их в одну из парадных на Большой Пушкарской. Она тоже очень хорошо выглядит. Им настолько там понравилось, что они загорелись и решили сделать то же в нашем доме, - говорит Даниил.

Лепнина на входе в парадную.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

Ремонт делали постепенно. Как и планировалось, начали с реставрации лепнины, украшавшей вход в парадную. Почти все работы в доме выполнены специалистами. Лепнину приводили в порядок реставраторы, витражи восстанавливали в витражной мастерской. Хотя бывало, что и сами Ягирские брались за малярную кисть.

Ремонт длился четыре года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас это был интересный творческий процесс. Моя сестра участвовала в покраске стен. Соседи, конечно, преображение заметили. Однако помощь свою так никто и не предложил, - делится Даниил.

Даниил и его семья поставили перед собой задачу сохранить и отреставрировать то, что не было утрачено. В окна стоят родные рамы, их украшает столетняя фурнитура – запоры и ручки. На полу – оригинальная немецкая плитка.

Так выглядят обновленные витражи.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Нам даже удалось отстоять родную дверь. Коммунальщики собирались их заменить. Поставили бы обычную, железную или «под дерево». Мы ее привели в порядок, отчистили и нашли под краской старинные эмалированные номера квартир, - рассказывает Даниил.

Фурнитура на окне служит уже второе столетие.Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, сколько средств ушло на ремонт парадной, Ягирские сказать не могут. Во-первых, сложно посчитать вложения за все четыре года, а во-вторых, «не так это и важно».