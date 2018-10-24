2018-10-24T19:41:27+03:00
Общество

Студент-историк за свой счет отреставрировал парадную в доме на Петроградке

Работы велись четыре года
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Заходишь в парадную и не верится, что это обычный дом.Заходишь в парадную и не верится, что это обычный дом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

ПРИШЛО ВДОХНОВЕНИЕ

В дом на Большом проспекте Петроградской стороны Даниил Ягирский и его семья заселились четыре года назад. Когда-то здание, построенное в 1910 году, было центром притяжения всего литературного «цвета» Ленинграда. Здесь, в одной из квартир, жил советский поэт Николай Тихонов, к которому нередко захаживали в гости Владимир Маяковский, Александр Фадеев, Ольга Берггольц и другие.

То, что их дом буквально дышит историей, семья Ягирских почувствовала, как только перешагнула порог парадной. Краска на стенах потрескалась и облетела, грязные витражи плохо пропускали свет, а лепнина была небрежно закрашена коммунальщиками.

Справа - до, слева - после. Фото: Олег Золото, instagram.com/daniel_zog.

Справа - до, слева - после. Фото: Олег Золото, instagram.com/daniel_zog.

- Парадная была в удрученном состоянии. Нам хотелось улучшить условия вокруг себя. Вдохновение пришло внезапно, - рассказывает Даниил.

В свободное от учебы время студент-историк водит экскурсии по городу. Завораживающие дворцы-колодцы, старинные парадные и тихие переулки – на Петроградской стороне едва ли найдется уголок, который Даниилу не знаком.

Даниил учится на историка и хочет быть краеведом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Даниил учится на историка и хочет быть краеведом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сначала мы собирались восстановить только лепнину на стенах. Но однажды одну из моих экскурсий пришли родители. Я привел их в одну из парадных на Большой Пушкарской. Она тоже очень хорошо выглядит. Им настолько там понравилось, что они загорелись и решили сделать то же в нашем доме, - говорит Даниил.

Лепнина на входе в парадную. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лепнина на входе в парадную.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

Ремонт делали постепенно. Как и планировалось, начали с реставрации лепнины, украшавшей вход в парадную. Почти все работы в доме выполнены специалистами. Лепнину приводили в порядок реставраторы, витражи восстанавливали в витражной мастерской. Хотя бывало, что и сами Ягирские брались за малярную кисть.

Ремонт длился четыре года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ремонт длился четыре года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас это был интересный творческий процесс. Моя сестра участвовала в покраске стен. Соседи, конечно, преображение заметили. Однако помощь свою так никто и не предложил, - делится Даниил.

Даниил и его семья поставили перед собой задачу сохранить и отреставрировать то, что не было утрачено. В окна стоят родные рамы, их украшает столетняя фурнитура – запоры и ручки. На полу – оригинальная немецкая плитка.

Так выглядят обновленные витражи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так выглядят обновленные витражи.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Нам даже удалось отстоять родную дверь. Коммунальщики собирались их заменить. Поставили бы обычную, железную или «под дерево». Мы ее привели в порядок, отчистили и нашли под краской старинные эмалированные номера квартир, - рассказывает Даниил.

Фурнитура на окне служит уже второе столетие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фурнитура на окне служит уже второе столетие.Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, сколько средств ушло на ремонт парадной, Ягирские сказать не могут. Во-первых, сложно посчитать вложения за все четыре года, а во-вторых, «не так это и важно».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой