2018-10-24T19:57:16+03:00
Досуг

Мексиканский День Мертвых отпразднуют на фестивале Старкон: Хэллоуин

3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» в третий раз состоится фестиваль фантастики, кино и ужасов
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Вечеринка откроет двери для совершеннолетних посетителей фестиваля 3 ноября в 21:00.Вечеринка откроет двери для совершеннолетних посетителей фестиваля 3 ноября в 21:00.
Изменить размер текста:

Главной темой этого года стал красочный мексиканский праздник Día de los Muertos. Атмосфера пугающего Хэллоуина и яркого Дня Мёртвых - два праздника на одном мероприятии.

Старкон: Хэллоуин – это 10 интерактивных стендов и зловещих декораций, карнавал оживших мертвецов, 500 участников в образах любимых персонажей, увлекательный квест с призами по культовым хорор-вселенным, уникальная тематическая ярмарка, премьеры фильмов, общение с художниками, блогерами и крупнейшая мексиканская вечеринка.

Старкон порадует крутыми фильмами, премьерами и встречами со звёздами кино. На фестивале состоятся презентации стимпанк фильма «Эбигейл» и фильма ужасов «Рассвет». Режисёр короткометражного фильма «Papers, Please» привезёт эксклюзивные материалы своей новой работы по мотивам игры «Beholder». «Проклятие Монахини» и «Оверлорд» бесплатно покажут для посетителей в рамках «Ночи киноужасов». Для любителей приключений сквозь время и пространство пройдёт специальный показ первой серии нового сезона «Доктор Кто».

Арт-зона Старкона познакомит с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе творческие лекции, встречи с известными блогерами. Будет работать зона анимации, пройдут интересные мастер-классы.

Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех.

Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех.

Традиционно на фестивале состоится конкурс косплея, жюри выберет самые страшные образы. Два дня фееричного шоу и выступлений на главной сцене. Сотни участников из разных городов России приедут побороться в десяти номинациях.

В этом году на вечеринке к зомби, вампирам и прочей нечисти присоединятся духи из потустороннего мира. Зажигательная музыка, конкурсы, мексиканская кухня и специальный бар в антураже чарующего Día de los Muertos. Вечеринка откроет двери для совершеннолетних посетителей фестиваля 3 ноября в 21:00.

Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех. В 2003 году ЮНЕСКО внесла День Мёртвых в список нематериального культурного наследия человечества.

Чтобы прочувствовать атмосферу веселья не обязательно покупать дорогой костюм. Сомбреро и накладные усы, грим можно сделать на месте.

Билеты на самую страшно-фантастическую тусовку

Расписание фестиваля Старкон Хэллоуин:

Суббота 3 ноября:

13:00 – 13:40 Церемония открытия на главной сцене

12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне

14:00 – 2:00 Кинозал

21:00 – 4:00 Вечеринка «Día de los Muertos» (18+)

Воскресенье 4 ноября:

14:00 – 20:00 Кинозал

12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Степан Ледков: «Если у человека тусклые глаза, вряд ли я буду с ним общаться»
В преддверии концерта, который состоится 27 октября в клубе «А2» солист группы «Марсель» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как создать популярную песню, и что ему нравится в девушках
Новости 24
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой