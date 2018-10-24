Мексиканский День Мертвых отпразднуют на фестивале Старкон: Хэллоуин

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-24T19:57:16+03:00

3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» в третий раз состоится фестиваль фантастики, кино и ужасов

Изменить размер текста: A A

Главной темой этого года стал красочный мексиканский праздник Día de los Muertos. Атмосфера пугающего Хэллоуина и яркого Дня Мёртвых - два праздника на одном мероприятии.

Старкон: Хэллоуин – это 10 интерактивных стендов и зловещих декораций, карнавал оживших мертвецов, 500 участников в образах любимых персонажей, увлекательный квест с призами по культовым хорор-вселенным, уникальная тематическая ярмарка, премьеры фильмов, общение с художниками, блогерами и крупнейшая мексиканская вечеринка.

Старкон порадует крутыми фильмами, премьерами и встречами со звёздами кино. На фестивале состоятся презентации стимпанк фильма «Эбигейл» и фильма ужасов «Рассвет». Режисёр короткометражного фильма «Papers, Please» привезёт эксклюзивные материалы своей новой работы по мотивам игры «Beholder». «Проклятие Монахини» и «Оверлорд» бесплатно покажут для посетителей в рамках «Ночи киноужасов». Для любителей приключений сквозь время и пространство пройдёт специальный показ первой серии нового сезона «Доктор Кто».

Арт-зона Старкона познакомит с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе творческие лекции, встречи с известными блогерами. Будет работать зона анимации, пройдут интересные мастер-классы.

Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех.

Традиционно на фестивале состоится конкурс косплея, жюри выберет самые страшные образы. Два дня фееричного шоу и выступлений на главной сцене. Сотни участников из разных городов России приедут побороться в десяти номинациях.

В этом году на вечеринке к зомби, вампирам и прочей нечисти присоединятся духи из потустороннего мира. Зажигательная музыка, конкурсы, мексиканская кухня и специальный бар в антураже чарующего Día de los Muertos. Вечеринка откроет двери для совершеннолетних посетителей фестиваля 3 ноября в 21:00.

Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех. В 2003 году ЮНЕСКО внесла День Мёртвых в список нематериального культурного наследия человечества.

Чтобы прочувствовать атмосферу веселья не обязательно покупать дорогой костюм. Сомбреро и накладные усы, грим можно сделать на месте.

Билеты на самую страшно-фантастическую тусовку

Расписание фестиваля Старкон Хэллоуин:

Суббота 3 ноября:

13:00 – 13:40 Церемония открытия на главной сцене

12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне

14:00 – 2:00 Кинозал

21:00 – 4:00 Вечеринка «Día de los Muertos» (18+)

Воскресенье 4 ноября:

14:00 – 20:00 Кинозал

12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне