Мексиканский День Мертвых отпразднуют на фестивале Старкон: Хэллоуин
Главной темой этого года стал красочный мексиканский праздник Día de los Muertos. Атмосфера пугающего Хэллоуина и яркого Дня Мёртвых - два праздника на одном мероприятии.
Старкон: Хэллоуин – это 10 интерактивных стендов и зловещих декораций, карнавал оживших мертвецов, 500 участников в образах любимых персонажей, увлекательный квест с призами по культовым хорор-вселенным, уникальная тематическая ярмарка, премьеры фильмов, общение с художниками, блогерами и крупнейшая мексиканская вечеринка.
Старкон порадует крутыми фильмами, премьерами и встречами со звёздами кино. На фестивале состоятся презентации стимпанк фильма «Эбигейл» и фильма ужасов «Рассвет». Режисёр короткометражного фильма «Papers, Please» привезёт эксклюзивные материалы своей новой работы по мотивам игры «Beholder». «Проклятие Монахини» и «Оверлорд» бесплатно покажут для посетителей в рамках «Ночи киноужасов». Для любителей приключений сквозь время и пространство пройдёт специальный показ первой серии нового сезона «Доктор Кто».
Арт-зона Старкона познакомит с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе творческие лекции, встречи с известными блогерами. Будет работать зона анимации, пройдут интересные мастер-классы.
Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех.
Традиционно на фестивале состоится конкурс косплея, жюри выберет самые страшные образы. Два дня фееричного шоу и выступлений на главной сцене. Сотни участников из разных городов России приедут побороться в десяти номинациях.
В этом году на вечеринке к зомби, вампирам и прочей нечисти присоединятся духи из потустороннего мира. Зажигательная музыка, конкурсы, мексиканская кухня и специальный бар в антураже чарующего Día de los Muertos. Вечеринка откроет двери для совершеннолетних посетителей фестиваля 3 ноября в 21:00.
Старкон: Хэллоуин – это праздник для всех. В 2003 году ЮНЕСКО внесла День Мёртвых в список нематериального культурного наследия человечества.
Чтобы прочувствовать атмосферу веселья не обязательно покупать дорогой костюм. Сомбреро и накладные усы, грим можно сделать на месте.
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Расписание фестиваля Старкон Хэллоуин:
Суббота 3 ноября:
13:00 – 13:40 Церемония открытия на главной сцене
12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне
14:00 – 2:00 Кинозал
21:00 – 4:00 Вечеринка «Día de los Muertos» (18+)
Воскресенье 4 ноября:
14:00 – 20:00 Кинозал
12:00 – 20:00 Лекции и мастер-классы в Арт-зоне