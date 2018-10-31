У Международного банка Санкт-Петербург забрали лицензию: что делать вкладчикам

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-31T11:37:05+03:00

Только в сентябре МБСП отчитался о своих успехах, как уже 31 октября оказался закрыт для вкладчиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Забрать накопления можно будет в течение года

Изменить размер текста: A A

«Дыру» в 15,5 миллиарда рублей нашли в бюджете Международного банка Санкт-Петербург. Сегодня утром, 31 октября, Центробанк отозвал лицензию у МБСП, но интересно, что банк только месяц назад отчитался о своих успехах.

МБСП – был в списке крупнейших банков северо-западного региона и занимал 91 место по размеру капитала. Регулярно заявлял о хорошей прибыли - за шесть месяцев 2018 года она составила 210 млн рублей. И росте капитала банка, который на 45% превысил показатели на аналогичную дату прошлого года.

Теперь деятельность Международного банка Санкт-Петербург прекращена. По заявлению ЦБ РФ, все дело в использовании рискованной бизнес-модели: на балансе банка были проблемные активы и это привело к полной утрате собственного капитала.

Но как быть вкладчикам? Экономисты уверяют, что деньги не пропадут. Тем, кто хранил сбережения в МБСП (но не больше 1,4 млн рублей) смогут получить свои кровные в 100% размере.

Для того чтобы это сделать нужно обратиться в уполномоченное подразделение банка ВТБ – посмотреть его можно на сайте Агентства по страхованию вкладов. Физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт и реквизиты счета, на который он хотел бы перевести накопления. Деньги возможно получить и на руки.

ВТБ будет возвращать деньги в течение года.

Кстати, выплаты вкладчикам Международного банка Санкт-Петербург начались еще 25 октября, когда стало известно о введенном моратории на банк. Выплаты получили больше 55% вкладчиков, а это порядка 9,2 млрд рублей.