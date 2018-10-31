Пропавшего в Ленобласти подростка нашли замерзшим в заброшенном доме

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-31T13:44:28+03:00

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16-летнего Артема Кутепова, которого четыре дня искали в Ленобласти, нашли мертвым. Тело подростка около 6 утра 31 октября обнаружили во дворе заброшенного дома. Рядом лежала гитара, с которой молодой парень не расставался.

Выпил и стало плохо?

Видимых следов насилия на теле Артема не нашли. Парень лежал на земле, одетый в те же вещи, в каких и ушел из дома – синее пальто, серая кепка. Тело подростка отправили на экспертизу, которая и должна установить точную причину смерти. Но те, кто занимался поисками Артема, делают предварительные заключения: скорее всего парень попросту замерз. Но что толкнуло подростка зайти во двор заброшенного дома и лечь там на холодную землю?

Пропал Артем вечером 27 октября в родном городе Луга. В субботу подросток в компании друзей отправился на прогулку. В первые дни его пропажи заявляли: он отдыхал с ребятами на чьем-то дне рождения. Немного выпил, а после 18.00 пропал.

- Он звонил бабушке, говорил, что уже идет домой, - рассказала «КП-Петербург» волонтер, которая занималась поисками парня. - Друзья говорили, что распрощались с ним в районе ж/д туннеля. Артем немного выпил, по уверению друзей.

Правда, лучший друг Артема Кутепова в разговоре с «Комсомолкой» заявил: никакого дня рождения не было! Просто дружеская встреча.

- В тот день, 27 октября, мы шли от моего дома, - рассказал подросток. - Потом распрощались. Место, где его нашли, находится примерно в километре от точки прощания.

На вопрос, действительно ли во время домашней тусовки подростки выпили – друзья Артема не отвечают. Но волонтеры уверены: подросток выпил, затем ему стало плохо.

Учился в техникуме, жил с бабушкой

16-летний Артем жил с бабушкой и дедушкой. С родителями связь поддерживал, но те на время отправила подростка к старшим родственникам – в доме бабушки у Артема была своя комната, где он мог заниматься в тишине. А у родителей несколько лет назад родился младший сын, в небольшом доме стало тесно вчетвером.

Друзья Артема рассказывают – парень был очень веселым. Поступил в техникум, где учился на монтажника. И очень любил свою гитару, на которой играл песни «Сектора Газа». Потеря друга стала трагедией. Хотя поиски Артема не прекращались ни на минуту. За четыре дня волонтеры и друзья Кутепова обошли десятки мест в Луге, клеили листовки с его изображением. Работали в три смены, надеясь, как можно быстрее выйти на Артема. Вышли лишь на четвертый день, когда пошли в то место, что раньше не проверялось.

Сейчас по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». И несмотря на предположения волонтеров о том, что парень замерз сам, следователи будут устанавливать все обстоятельства трагедии.

- Тело подростка было обнаружено во дворе частного дома на Смоленской улице, - рассказала пресс-секретарь СУ СК по Ленобласти Юлия Матолыгина. - По предварительной информации, в указанном доме длительное время никто не проживал, он был заперт. Следователь произвел осмотр места происшествия и тела погибшего, в ходе которого видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

От редакции

«КП-Петербург» удалось связаться с мамой погибшего Артема, Дарьей. Говорить с журналистами женщине тяжело. Сейчас ей придется много общаться со следствием и готовиться к страшному – похоронам любимого сына. Если вы хотите оказать финансовую помощь семье Кутеповых – обратитесь в редакцию по почте:

elena.bezgodova@phkp.ru