Дмитрий Маликов: Мата со сцены от меня вы не услышите!

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-24T16:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

"ЖЕНА К ДЕВУШКАМ НЕ РЕВНУЕТ"

- Дмитрий, ждать ли новых проектов с вами вашим поклонникам?

- Конечно! Сейчас я вновь в поиске интересных коллабораций с артистами. Но это ни в коем случае не отменяет сольную деятельность! Скоро у меня выйдет новый трек, и я уверен – это будет большой хит, извините за нескромность. Песня ритмичная, веселая, позитивная. Кстати, я хочу, чтобы все мои концерты были на доброй танцевальной волне – сейчас я готовлюсь к своему большому туру и немного обновлю свои старые песни, чтобы они звучали свежо в 2018 году.

А еще буду продолжать радовать поклонников песней «Последний романтик», она сейчас очень хорошо идет в чартах.

- В клипе на песню «Отпусти меня» снялось большое количество известных красоток. Как ваша супруга Елена отреагировала на такой видеоряд?

- Спокойно. Ничего страшного, она привыкла. Красивые девушки сопровождают меня все 30 лет, что я на сцене и 25 лет, что мы вместе с супругой. Идея клипа была не моя – режиссера Елены Кипер, с которой мы сейчас сотрудничаем.

- Песня «Последний романтик» входит в число ваших любимых?

- Каждая песня – это отображение меня и отображение времени, в котором я живу. Поэтому дорожу я любой песней. А что касается любимых треков… любимая песня та, над которой я в данный момент работаю.

- Вы сказали, что готовитесь к новым коллаборациям с артистами. Вы регулярно делаете треки с молодыми исполнителя – были хиты и с АК-47, и с MC Хованским, и в клипе блогера Иды Галич снялись. Не боитесь, что ребята просто используют вашу известность в своих целях?

- Да, они используют мою известность. А я использую их молодость. У нас взаимный творческий интерес. И это полезно, чтобы был результат, чтобы идти в ногу со временем. Почему я снялся в клипе Иды Галич? Мы с ней случайно встретились на рекламных съемках и ей в этот момент написали песню «Дима». Она предложила мне сняться в клипе, и я любезно согласился. Мне было весело и, кажется, получилось все очень круто.

- Несмотря на коллаборации с молодыми артистами, вы сохраняете свою стилистику – никакой пошлости, никакой грубости…

- У каждого свои творческие принципы и свои границы дозволенного. Время такое сейчас, когда нужно провоцировать свою публику. Но у меня есть некие рамки, которые я никогда не переступлю. Например, матом со сцены ругаться не буду.

Маликов на сцене уже 30 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА

ТОЛЬКО У НАС. Дмитрий Маликов - о женщинах, детях, Петербурге и песнях 00:00 00:00

ДОРОЖУ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕЙ С СЫНОМ

- Дмитрий, вы на сцене 30 лет! Но остаетесь секс-символом, желанным для многих женщин. В чем секрет?

- Не знаю, честно. Наверное, в генетике и радушном отношении к людям. Но и спорт присутствует в моей жизни – быстрая ходьба, бег, футбол, хоккей.

- А ваш сын Марк добавляет вам энергии?

- Я так люблю все, что связано с детьми. Стараюсь проводить с ним как можно больше времени. Радуюсь его маленьким успехам, его искренним реакциям на какие-то события. Этот ребенок добавил в мою жизнь много радости и счастья.

- Отличается тот период, когда родилась Стефания и когда Марк?

- Очень. Во-первых, у меня появился жизненный опыт, я иначе смотрю на некоторые вещи. И тогда, 18 лет назад, в моей жизни было больше сумбура. Хотя я и сегодня много работаю, часто в разъездах. Но дома я стараюсь быть чаще – ценю каждую минуту рядом с Марком. Он ведь тоже скоро вырастет и уже никогда не будет таким маленьким и сладеньким.

Но мы много не публикуем его фото и видео – личное. Тем не менее, Стеше иногда разрешаем, хотя она нас не особо и спрашивает.

- Стефания очень рада своему братику?

- Но сначала это было очень неожиданно для нее. Оторопела! А потом обрадовалась. Стефания уже большая, взрослый человек. И мы говорим ей: репетируй на брате! Она умеет уже обращаться с малышами. Не скажу, что она сильно занимается тем, что меняет памперсы или готовит смеси, но находится рядом, когда это происходит.

- Почему для рождения Марка выбрали именно Санкт-Петербург?

- Доктор, которая в свое время наблюдала рождение Стефании, которая принимала ее на родах, переехала в Петербург с мужем. А мы с ней сохранили хорошие отношения, к ней полное доверие! К тому же я очень люблю Питер – это один из самых красивых городов мира. Хотел бы я переехать сюда? Необходимости в этом нет, но квартирку бы прикупил.

- Сейчас сплошь и рядом встречаются новости о звездных разводах. Холостяком стал Петросян, Шнуров, Иван Краско… как вам удается сохранять брак?

- Разводятся ведь не только звездные пары – просто обычных людей мы не видим, а артисты на виду. В чем наш секрет? Во-первых, есть пример отношений моих родителей. Во-вторых, мне повезло с Леной – она мудрая женщина. Конечно, и у нас бывают конфликты, споры. Но мы оба отходчивые. Любовь сильнее.