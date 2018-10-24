Петербуржцы смогут потратить маткапитал на лечение

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-24T11:04:27+03:00

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ВЫБОР СТАНЕТ ШИРЕ

До 2018 года потратить средства, причитающиеся за рождение третьего и последующих детей, петербургские родители могли на покупку жилья, автомобиль или образование ребенка. С нового года перечень этих направлений расширится. Как сообщили в Смольном, соответствующее предложение одобрил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Теперь граждане смогут направлять средства материнского капитала на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Она включает не только лечение, но и оплату проезда к месту его получения. Также сертификат можно будет использовать на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, - сообщают в администрации Петербурга.

Перечь направлений расширится.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Предполагается, что изменения вступят силу с 1 января 2019 года.

- Квартира и обучение – важные пункты, но хорошо, что возможности расширяются. Есть семьи, для которых такой вопрос медицинской помощи детям стоит очень остро. Вместо того, чтобы просить помощь у благотворительных фондов, они смогут получить деньги от государства, - делится многодетная мама, финалистка конкурса «Миссис Петербург» Кристина Сидорова.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТ НЕ ТОЛЬКО СЕМЬИ

Впрочем, есть и те, кто видит в нововведении больше вреда, чем пользы. По словам сопредседателя петербургского городского родительского комитета Михаила Богданова, так чиновники могут решить свои проблемы за счет граждан.

- Лучше бы у нас не расширяли перечень, вводя в него медицинские услуги, а предоставили возможность пользоваться бесплатной медпомощью. Такой, какой она должна быть, - говорит Богданов. – Таким образом сужается круг обязательств государства на бесплатные услуги. Люди, которых чиновники поощрили за желание иметь большие семьи, потратят деньги на то, что государство не в силах обеспечить. Какое-то перекладывание денег из кармана в карман.

СПРАВКА «КП»

В 2018 года срок действия регионального закона о материнском капитале продлили до 31 декабря 2021 года. На данный момент его размер - 148 тысяч рублей.