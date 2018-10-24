2018-10-24T13:31:01+03:00
Общество

Выяснили, что круглее: шайба, мяч или колесо

Ведущие провели два прямых эфира о знаковых матчах сезона из автомобиля KODA KODIAQ, а также из автосалона WAGNER
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Фото предоставлено Пулково-Авто.Фото предоставлено Пулково-Авто.
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СКА против ЦСКА. СКА против Спартака. Мощнейшие хоккейные армии сразились на северной ледовой арене в этом октябре. Кто круче - выясняли журналисты и специальные хоккейные гости совместно с маркой ŠKODA.

Прямые эфиры 22 и 15 октября просмотрели более 400 000 человек. 50 самых ярых фанатов хоккея и знатоков марки ŠKODA приняли участие в интеллектуальных викторинах и выиграли 6 комплектов ценных призов. Оригинальные спортивные аксессуары ŠKODA, а также две толстовки с автографом олимпийского чемпиона - центрального нападающего хоккейного Клуба СКА - Павла Дацюка.

Экспертный прогноз дерби СКА – Спартак по пути от автосалона «Пулково-Авто» к Ледовому дворцу дал известный комментатор Андрей Шестаков. Также большую информационную лепту в эфир 15 октября внес спортивный корреспондент Даниил Ратников и, конечно, ведущий эфира и водитель ŠKODA KODIAQ - главный редактор СДЗД – Иван Жидков. Помимо предстоящего матча обсудили множество интересных фактов о Петербурге и истории хоккея в России.

Горячее обсуждение матча СКА-ЦСКА прошло в прямом эфире 22 октября из салона «Неон-Авто» под чутким руководством спортивных журналистов – Александра Кавокина и Александра Макарова. А специальным гостем стал экс вратарь высшей хоккейной лиги Александр Полукеев. Помимо бурной дискуссии хоккейного дерби, также поговорили и об особенностях автомобильной тройки игроков ŠKODA HOCKEY EDITION.

Как это было можно увидеть в эфирных записях в официальных сообществах журнала и группе официальных дилеров:

https://vk.com/sportsdailyru

https://vk.com/skodawagner

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