Ледовом шоу для всей семьи «Фиксики на льду. Большая игра» покажут в Санкт-Петербурге

23 Окт. 14:00 2018-10-24T14:58:37+03:00

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Впервые два самых зрелищных вида спорта хоккей и фигурное катание объединились в ледовом шоу для всей семьи «Фиксики на льду. Большая игра». В дни школьных каникул, 27-28 октября в СК «Юбилейный» в г. Санкт-Петербург состоится премьера ледового шоу для всей семьи «Фиксики на льду. Большая игра». В главных ролях призер Олимпийских игр - Ирина Слуцкая и ее 7-летняя дочь Варя. Постановщик – хореограф–постановщик ведущих российских ледовых шоу Никита Михайлов.

График выступлений:

Санкт-Петербург, СК Юбилейный, просп. Добролюбова, 18

27 октября: 11.00, 14.00, 17.00;

28 октября: 11.00, 14.00, 17.00.

Новые приключения фиксиков познакомят юных зрителей и их родителей с выразительностью фигурного катания и захватывающим драйвом хоккея, а любимые персонажи впервые встанут на коньки и проявят себя в спортивном амплуа дружной и трудолюбивой команды. Зрители увидят масштабные видео-инсталляции, красочные спецэффекты, высокотехнологичные светящиеся костюмы, эффектные голевые передачи и сложнейшие элементы фигурного катания от солистов мировых ледовых шоу.

У ДимДимыча появляется необычное увлечение – хоккей. Вместе с командой фиксиков он

попадает в Ледовый дворец. Но внутри что-то не так: нет привычной суеты, никто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание стать чемпионами. На смену им пришли роботы, лишенные чувств и эмоций. И руководит ими таинственный тренер – профессор в ледовых дисциплинах, уверенный, что будущее спорта за роботами.

Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся в ловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч, исход которого решит, кто получит право дальше заниматься ледовыми видами спорта и играть в хоккей в Ледовом дворце. Ставка высока – начинается «Большая игра». В ходе развития сюжета герои усердно готовятся к турниру, преодолевают различные трудности и узнают тонкости спортивных дисциплин, а помогают им в этом Варя и Ирина Слуцкие. Как известно, талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты. Приходите поддержать команду любимых фиксиков на ледовые шоу «Фиксики на льду. Большая игра» в дни школьных каникул в Москве и Санкт-Петербурге. Кто знает, может именно вы сможете помочь главным героям повлиять на исход решающего матча?..

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта

Дети до 3 лет бесплатно без отдельного места. На 1 взрослого – 1 ребенок. С 3 лет отдельный билет обязателен!

Стоимость билетов: от 500 до 3000 рублей.