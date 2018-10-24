Кредитный кооператив – плюс или минус?

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-24T17:08:52+03:00

Надежно ли вложение сбережений в них и кто контролирует их деятельность? На эти и другие вопросы ответил Игорь Балинкин

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Так случилось, что в октябре кредитная кооперация отмечает два праздника: 15 октября – День российской кредитной кооперации (именно в этот день в 1865 году император Александр II утвердил Устав первого в России ссудно-сберегательного товарищества) и 18 октября – Международный день кредитных союзов. Рассказать о работе кредитной кооперации редакция попросила председателя КПК «СПБ ИНВЕСТ» Игоря Евгеньевича Былинкина.

История кредитной кооперации насчитывает более 150 лет: в царской России - это ссудно-сберегательные кассы, в советское время – кассы взаимопомощи на предприятиях. И тем не менее вопросов у населения достаточно. Надежно ли вложение сбережений в кредитные кооперативы? Кто контролирует их деятельность?

Сразу отмечу, кредитные кооперативы действуют в рамках Федерального законодательства и подконтрольны Банку России. Основная цель этих организаций – финансовая взаимопомощь для своих членов. Поэтому я постоянно напоминаю пайщикам, нужно участвовать в жизни кооператива: посещать общие собрания, знакомиться с документами организации. Это не инвестиционный фонд, где вложил средства и забыл, а потом пришел за деньгами, а фонда-то и нет. Я ни кого не агитирую, просто привожу факты.

Кредитные кооперативы, как и коммерческие банки, входят в финансовую систему страны, им также Центральный Банк устанавливает финансовые нормативы. Если кооператив в своей деятельности соблюдает эти нормативы, он устойчив.

Часто пайщики спрашивают, банковские вклады застрахованы Агентством страхования вкладов (АСВ), а как кредитная кооперация страхует сбережения своих членов? В нашем кооперативе все средства, вложенные пайщиками, застрахованы «Национальным обществом взаимного страхования», которое страхует риски именно кредитных кооперативов. Однако не каждый кооператив заключает договор страхования. Сейчас законодательство допускает подобную свободу, однако в течение ближайших двух лет Центральный Банк планирует ввести страхование сбережений членов кооперативов подобно АСВ.

Планомерное снижение Банком России ключевой ставки в течение последних четырех лет привело к снижению ставок по вкладам в банках, в июле этого года средняя процентная ставка составила 5,13% при вложении средств на срок до года и 5,73% свыше года. Такая доходность по вкладам, безусловно, не покрывает существующую инфляцию. По данным ВЦИОМ, доверие населения к банкам снизилось, в сентябре на них полагались только 44% опрошенных, 33% вкладчиков хотят забрать сбережения из коммерческих банков. Кредитные кооперативы сегодня имеют право принимать сбережения по ставке до 13,5% годовых, это уже существенно выше банковских.

Пытаясь сократить отток денег, ряд банков идет на ухищрения, предлагая вкладчикам размещать сбережения в инвестиционные проекты с более высокой ставкой: а именно заключить инвестиционного страхования жизни, забывая сообщить, что это не будет банковским вкладом, а, следовательно, эти сбережения не будут застрахованы государством. Больше того, если вы захотите досрочно вернуть вложенное, то получите не изначальную сумму, а «выкупную», которая заведомо меньше внесенной.

В кредитном кооперативе договор личных сбережений можно досрочно расторгнуть аналогично вкладам в банке, при этом вы можете ежемесячно получать компенсацию.

Если, прочитав эту статью, у Вас появится желание вложить сбережения в какой-то кредитный кооператив, выясните, как давно он работает и страхует ли сбережения своих членов. В любой сфере деятельности, к сожалению, могут действовать мошенники. Обидно, что есть такие и в кредитной кооперации. Я бы не советовал вкладывать средства в кооператив, работающий менее двух лет. Узнайте, когда в кооперативе проводилось общее собрание, хорошо, если об этом имеются фотоматериалы.

Наш кооператив в марте 2019 года отметит 5-летний юбилей. В конце года готовимся к отчетному собранию членов кооператива. Непосредственное общение с нашими пайщиками основа кредитной кооперации, только так можно заработать доверие.

Информацию о деятельности КПК «СПБ ИНВЕСТ» Вы можете получить в наших офисах по адресам:

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