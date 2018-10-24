2018-10-24T18:25:46+03:00
Происшествия

На школьника, который до полусмерти избил нетрезвую мать, завели уголовное дело

Женщина четыре дня была в заложниках у собственного ребенка и чудом смогла сбежать
Анна ПОСЛЯНОВА
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Парень пустил в ход кулаки и разделочную доскуПарень пустил в ход кулаки и разделочную доскуФото: СОЦСЕТИ
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Пятнадцатилетний парень поднял руку на мать и заработал уголовное дело по тяжкой статье. Женщина попала в больницу с серьезными травмами. Предполагаемая причина вспышки «Каина» – страсть его мамы к спиртному.

На семейных фотографиях шестилетней давности Татьяна Иванова (имена героев изменены. – Прим. ред.) выглядит счастливой. Вот 40-летняя мать гуляет с девятилетним Алексеем по Крестовскому острову. Вот сидит с ним в кафе. Вот плавает с ним в море где-то у турецких берегов. На страничках женщины в соцсетях – только портреты Алеши, единственного сына.

Татьяна, медик со стажем, зарабатывала массажем: одно время трудилась в неврологическом центре, потом стала работать на дому. Бралась и за малышей, и за взрослых с проблемными спинами и целлюлитом, и даже за больных с ДЦП. За сеанс – тысяча рублей.

Когда-то Татьяна работала медиком, гуляла с сыном по паркам и ездила по отпускам Фото: СОЦСЕТИ

Когда-то Татьяна работала медиком, гуляла с сыном по паркам и ездила по отпускамФото: СОЦСЕТИ

Три года назад Ивановы купили двушку в панельной пятиэтажке на проспекте Науки. В одной комнате мама и сын стали жить сами, во вторую пустили квартирантку. Заказов становилось все меньше. Женщина запила. С августа она стала принимать на грудь ежедневно, причем корвалол.

В ночь на 7 сентября мать попросила купить Алешу очередную порцию лекарства. На это парень отреагировал остро: ударил родственницу ногой в плечо (Татьяна была нетрезва), пустил в ход кулаки и даже разделочную доску. Мольбы о выпивке прекратились. Наутро Алексей запер мать в квартире и ушел в школу.

Как потом парень рассказывал полиции, мама сломала руку, пока он был на уроках. Татьяна сидела под замком до 11 сентября: в тот день ей удалось сбежать. Женщина направилась в сторону поликлиники, но смогла дойти только до ближайшей школы – центра образования №633.

Работники школы вызвали «скорую» и полицию. Татьяну увезли в Елизаветинскую больницу, там у нее диагностировали перелом правого плеча и ушиб головы. Тем временем люди в форме направились к Ивановым домой, чтобы пообщаться с Алешей.

Странички Татьяны в соцсетях полны фото Алеши, только маленького Фото: СОЦСЕТИ

Странички Татьяны в соцсетях полны фото Алеши, только маленькогоФото: СОЦСЕТИ

Травмы Татьяны квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Когда женщина пришла в себя, то написала заявление на сына.

– По нашим материалам Следственный комитет возбудил дело по факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Если бы Алексей был совершеннолетним, то за жестокое избиение матери ему грозило бы десятилетие за решеткой.

Татьяну выписали из больницы еще в сентябре. В момент общения с «Комсомолкой» женщина снова была нетрезва.

– Не хочу это вспоминать, – призналась Иванова. – Да, дело завели. Ну, и что?.. У меня рука сломана, чувствую себя плохо.

ОФИЦИАЛЬНО:

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге:

– Семья состоит на учете как неблагополучная более двух лет. Весной отношения матери и сына обострились настолько, что подростка по ее заявлению поместили в социальную гостиницу сроком на полгода. Все лето с мамой работали специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Намечалась положительная динамика, и в начале учебного года женщина забрала сына домой. Но справиться с пагубной привычкой ей все же не удалось, за что подросток и наказал ее таким жестоким способом.

Своей вины он не отрицает, не раскаивается. Юноша нуждается в коррекции психического состояния, сейчас он находится под наблюдением врачей. После выписки его, скорее всего, снова отправят в социально-реабилитационный центр. В дальнейшем опекой будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении матери в родительских правах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Михаил ВИНОГРАДОВ, психиатр-криминалист:

– Алкоголизация матери – а, может быть, и употребление ею каких-нибудь препаратов – тяжко повлияла на психологию ребенка. Она была для него всем в этой жизни: и бабушкой, и дедушкой, и отцом. И вдруг ребенок, выращенный женщиной, обихоженный, по возможности, начал ее фактически убивать. С точки зрения психологии это очень сложный момент, когда дети остаются лицом к лицу с одним из родителей.

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