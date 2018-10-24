2018-10-24T18:31:04+03:00
Общество

В Петербурге появится «служба примирителей»

Ее специалисты будут помогать трудным подросткам
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Северной стоилце хотят создать службу медиации для трудных подростков.В Северной стоилце хотят создать службу медиации для трудных подростков.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Службы медиации, контроль за интернетом - депутаты размышляют, как защитить детей

00:00
00:00

В Петербурге появится служба медиации для трудных подростков. В городском ЗакСе рассмотрели проект закона, который предлагает создать так называемую «службу примирителей», которая войдет в структуру городской комиссии по делам несовершеннолетних.

– Задачей «примирителей» является выявление конфликта на начальной стадии, например, драки, оскорбления, недопонимание. Чтобы это не копилось, а потом не выплескивалось в виде трагедий, необходима эта служба. Не доводя дело до наказаний, до каких-то ситуаций экстренного порядка, – рассказал «Комсомольской правде» автор законопроекта, депутат Денис Четырбок.

Центры медиации для трудных подростков могут появиться и в образовательных учреждениях.

– Ведь что-то знает психолог, что-то знает замдиректора по воспитательной работе, что-то подскажет классный руководитель. И такой совместной работой будет возможен результат. А когда все они действуют разрозненно, его не будет, – добавил парламентарий.

Кстати, статистика подростковой преступности говорит, что за прошлый год в Петербурге от недостигших 18 лет было 572 правонарушения.

Инициативу приняли в первом чтении. Ожидается, что уже до конца года появится соответствующий закон.

СКАЗАНО

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Петербурга:

– Медиацию в образовании недаром называют восстановительной технологией. Наша главная цель – не допустить превращения оступившегося ребенка в преступника, вернуть его в общество и помочь скорректировать свои жизненные установки, предупредить и разрешить глубокие конфликты в школьных коллективах, сохранить атмосферу сотрудничества и доверия между учениками, педагогическим коллективом и родителями. Сегодня в Санкт-Петербурге восстановительные технологии, в том числе и медиация, уже используются целым рядом специализированных организаций. Предложенный Закон поможет систематизировать и расширить процесс их внедрения в городскую систему образования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой