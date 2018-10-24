В Петербурге появится «служба примирителей»

СЕГОДНЯ 17:58 2018-10-24T18:31:04+03:00

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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Службы медиации, контроль за интернетом - депутаты размышляют, как защитить детей 00:00 00:00

В Петербурге появится служба медиации для трудных подростков. В городском ЗакСе рассмотрели проект закона, который предлагает создать так называемую «службу примирителей», которая войдет в структуру городской комиссии по делам несовершеннолетних.

– Задачей «примирителей» является выявление конфликта на начальной стадии, например, драки, оскорбления, недопонимание. Чтобы это не копилось, а потом не выплескивалось в виде трагедий, необходима эта служба. Не доводя дело до наказаний, до каких-то ситуаций экстренного порядка, – рассказал «Комсомольской правде» автор законопроекта, депутат Денис Четырбок.

Центры медиации для трудных подростков могут появиться и в образовательных учреждениях.

– Ведь что-то знает психолог, что-то знает замдиректора по воспитательной работе, что-то подскажет классный руководитель. И такой совместной работой будет возможен результат. А когда все они действуют разрозненно, его не будет, – добавил парламентарий.

Кстати, статистика подростковой преступности говорит, что за прошлый год в Петербурге от недостигших 18 лет было 572 правонарушения.

Инициативу приняли в первом чтении. Ожидается, что уже до конца года появится соответствующий закон.

СКАЗАНО

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Петербурга:

– Медиацию в образовании недаром называют восстановительной технологией. Наша главная цель – не допустить превращения оступившегося ребенка в преступника, вернуть его в общество и помочь скорректировать свои жизненные установки, предупредить и разрешить глубокие конфликты в школьных коллективах, сохранить атмосферу сотрудничества и доверия между учениками, педагогическим коллективом и родителями. Сегодня в Санкт-Петербурге восстановительные технологии, в том числе и медиация, уже используются целым рядом специализированных организаций. Предложенный Закон поможет систематизировать и расширить процесс их внедрения в городскую систему образования.