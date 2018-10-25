Уличные художники выскажутся на гараж-сейл Big Resale Weekend на Севкабеле

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-25T13:06:10+03:00

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27 октября в 15.00 Big Resale Weekend, «Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40).

«Институт исследования стрит-арта» приглашает поразмышлять и погрузиться вместе с художниками и исследователями в тему вторичной переработки в искусстве на спонтанном анти-рынке Big Resale Weekend.

Как это будет? Художественные высказывания художников Миши Маркера и Ивана Тузова на обозначенную тему уникальности, вторичности, повторов и копирования предстанут перед посетителям рынка в пространстве и на поверхностях. Миша Маркер о своей работе «Эпилог», которую увидят зрители: «Любой конец истории - начало следующей. И так до бесконечности, пока смерть не разлучит вас».

Наблюдение за феноменом повторения и вторичной переработки в обстановке спонтанного анти-рынка Big Resale Weekend, специально организованного для симуляции всех процессов потребления, является основной задачей нашего высказывания. Искусство как набор символов и кодов должно быть вынесено и существовать в документальной среде, рефлексируя процессы внутри. Идея кураторов: Полины Ёж и Альбины Мотор.

Мы предлагаем посетителям маркета вспомнить формат философской прогулки и присоединиться к нам.

«И снова новое средневековье» - это фланирование по торговым рядам с разговорами о цикличности истории и искусства Михаила Астахова (историк, куратор) и Дмитрия Пиликина (арт-критик, куратор). В Древней Греции философы Афинской школы общались со своими учениками неспешно прогуливаясь по садам Академии, у нас два историка прогуливаются по торговым рядам, которые стали новыми райскими садами.

Художественная акция "Реплика".

В последние 20 лет тема неомедиевистики вновь звучит громче. К чему мы движемся, страшиться нам этого будущего или с надеждами ждать его - эти вопросы мы попробуем затронуть в разговоре на тему "И снова "новое средневековье"?.."

Идеи подвергаются вторичной переработке, составляя основу жизненных циклов, как в искусстве, так и в других сферах современной повседневности. Повторение идей больше не является смертным грехом для автора, а лишь особенностью современного процесса потребления. Все процессы, политические, экономические и художественные, которые в мире происходят, уже были.