2018-10-25T15:54:53+03:00
Досуг

Борислав Струлев сыграет на единственной в мире янтарной электровиолончели

«Терем-квартет» и Борислав Струлев закроют турнир «Терем кроссовер»
Степан СТЕПАНОВ
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«Терем-квартет» - ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов. Фото: Юлия АЛЕКСЕЕВА«Терем-квартет» - ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов. Фото: Юлия АЛЕКСЕЕВА
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В пятницу 26 октября гала-концертом мировых звезд и победителей конкурса завершится V международный музыкальный турнир «Терем Кроссовер». Более двадцати коллективов из-за рубежа и регионов России боролись за приз - «золотую мурашку» - на сцене Санкт-Петербургской Капеллы.

В гала-концерте выступят победители и члены жюри – знаменитый джазмен Андрей Кондаков, виолончелист Борислав Струлев вместе с Терем-квартетом. Знаменитый виолончелист впервые сыграет в Петербурге на единственной в мире электровиолончели из янтаря, которую специально для него изготовили в Калининграде. Над инструментом трудились мастера янтарно-краснодеревной мануфактуры, они инкрустировали музыкальный инструмент камнями.

Победители юбилейного, пятого, «Терем Кроссовера» будут объявлены 26 октября на гала-концерте. В финал вышли следующие команды: DAGAMBA (Латвия), Трио "Добрый вечер" и Георгий Нефедов (Россия), Квинтет Четырёх (Россия), STYLE-QUARTET (Россия), ЛАГАРА (Россия), COMPROMISE-quartet (Россия), HIBIKI (Япония), Faran Ensemble (Израиль), Русский Север (Россия), Re-Orient Group Trio (Италия).

«Терем-квартет» - ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов в 65 странах мира, активно занимается популяризацией нового стиля русской музыки, просветительской и педагогической деятельностью, развивая свой конкурс для молодых коллективов.

В состав жюри «Терем КРОССОВЕР» традиционно входят известные музыканты и организаторы концертов, авторитетные музыкальные продюсеры из России, Европы, Азии, США. В предыдущих турнирах приняли участие более 500 музыкантов из 30 стран Европы, Азии и Америки. Проект проходит при поддержке комитета по культуре и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

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