2018-10-25T18:58:14+03:00
Конкурсы и тесты

Выбери «Миссис Санкт- Петербург 2018»

Конкурс состоится 30 октября в КЗ «Колизей»
Степан СТЕПАНОВ
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Выбери лучшую Миссис Санкт-Петербурга 2018!Выбери лучшую Миссис Санкт-Петербурга 2018!
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Во вторник, 30 октября состоится 9-й общегородской конкурс красоты и материнства «Миссис Санкт - Петербург 2018». В шоу примут участие 25 замужних женщин в возрасте от 23 до 49 лет. Все они будут блистать на сцене ради высокого титула и короны. Первый выход на сцену - представление. Каждая участница должна будет выйти перед жюри со своим ребенком и презентовать себя и свою семью. Второй выход - общий танец всех финалисток. Третий раз женщины появятся перед зрителями с творческими номерами, а четвертый - дефиле в вечерних платьях.

Имя победительницы «Миссис Санкт - Петербург 2018» мы узнаем 30 октября. А пока у читателей «Комсомолки» есть возможность сделать свой выбор и проголовать за ту финалистку, которая симпатична больше всего.

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