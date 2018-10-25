«Человек, который удивил всех» с Евгением Цыгановым: в Петербурге прошла премьера фильма, завоевавшего приз на Венецианском кинофестивале

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-25T20:21:43+03:00

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В четверг, 25 октября, в широкий прокат вышел авторский фильм от режиссерского дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. «Человек, который удивил всех» - это драма, которая разворачивается в сибирской глуши. Главный герой фильма Егор – простой егерь, семьянин, который узнал, что он неизлечимо болен и дни его сочтены. Он не стал сдаваться и решил бороться с болезнью всеми возможными способами. Но, когда уже ни народная медицина, ни шаманские ритуалы не помогают, Егор решается на абсолютную смену своей личности, на перевоплощение, подобно селезню Жамба из сибирской притчи, который перехитрил смерть. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова.

Накануне всероссийской премьеры авторы сценария и режиссеры картины Наташа Меркулова и Алексей Чупов заглянули на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.

- История, которая случилась с нашим героем, произошла в деревне. Я сама из деревни и это мое детское воспоминание, ощущение среды, отношение внутри такого очень маленького социума. В деревне, где я жила население было всего 600 человек, даже до 1000 не дотянуло. Понятно, что в таком обществе выстраиваются свои ролевые отношения между людьми, они очень жесткие. Хотелось показать, как в таком обществе может существовать человек и имеет ли она право на свою тайну, на самого себя.

Сценаристы и режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказали о секретах картиныФото: Предоставлено

Этот фильм был единственным участником в конкурсе на Венецианском кинофестивале от нашей страны, а Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль во второй по важности на фестивале, конкурсной программе «Горизонты».

- Жену егеря сыграла фантастическая Наташа Кудряшова, получившая приз на венецианском кинофестивале, программы «Горизонты» за лучшую женскую роль. Когда мы говорили про Сибирь и некую сибирскость, очень хотелось сделать героиню, которая будет существовать на интуитивном и бессознательном уровне как такая большая праматерь, получающая информацию не только из газет и телевидения, но и ещё от чего-то, что подсказывает ей.

В картине снялись также другие звезды - Юрий Кузнецов, Павел Майков, Максим Виторган и Алексей Филимонов.

Съемки картины проходили в Твери. Хотя Наталья мечтала провести их на малой родине в Иркутской области. Но из-за небольшого бюджета и театральной занятости актеров это стало невозможным. Очень важной составляющей картины стал лес, в котором и разворачиваются важнейшие сцены фильма.

- Главное слово нашего фильма – это «Тайна». Я всегда напоминала нашему великолепному оператору Марту Таниэлю об этом. И вот этот лес, в котором мы снимали был для нас и брейгелевски-мистический, в нём и Женя Цыганов, бродящий по лесу, напоминающий грустную птицу. С одной стороны это ад, где он встречается со злом, которому нельзя противостоять, а с другой рай, где тебя накормят растения, где пожалеет ветер и не даст пропасть. Эта ночь, которая спускается и пугает тебя. Это отдельная микровселенная где между адом и раем даже не шаг, а полшага.