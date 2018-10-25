Чтение для выздоровления: Как книги и смех помогают победить болезни

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-25T10:59:53+03:00

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СНОВА В ГОСТИ

Как бы мы ни берегли наших детей, но от болезни не застрахован никто. Хорошо, если во время лечения рядом с ребенком находится мама или папа. А если нет? Без родителей, привычного круга общения, образа жизни маленькие пациенты начинают хандрить.

Именно с плохим настроением, которое мешает детям быстрее выздоравливать, мы и решили бороться. И организовали для пациентов детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова марафон добрых дел, который назвали «Чтение с увлечением», ведь давно известно, что книга - это лекарство для души. А недавно ученые из Ливерпульского университета до- казали, что чтение - это еще и мощная оздоровительная процедура. В ведущих клиниках мира уже ввели новый метод лечения - библиотерапию. А чем мы хуже?

Отвлечься от медицинских процедур помогли клоуны и фокусники.Фото: Александр ГЛУЗ

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

На этот раз поднимать настроение ребятишкам нам помогала компания «Эталон ЛенСпецСМУ» и ее символ - Рыжий Кот.

- Ой, котик, а я тебя знаю! Я видела тебя по телевизору и на плакатах. А можно с тобой сфотографироваться? - маленькая Настя, недолго думая, обняла Рыжего талисмана Компании.

- Наконец-то улыбается! - с облегчением вздохнула мама, фотографируя дочку. Когда шум и гам поутихли, Рыжий Кот предложил ребятам почитать книжку, которая называется «Когда я вырасту, я буду строить дома», вышедшую в свет по инициативе основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова в рамках проекта популяризации рабочих профессий.

В книжке рассказывается о брате и сестре, которые скоро переедут в новую квартиру. Дом, где ребята будут жить, растет у них на глазах. Рассказ детям очень понравился. Тишина, которая стояла в помещении во время чтения, была тому лучшим доказательством.

- Каждый из вас получит эту книгу в подарок, - пообещал Рыжий Кот. - И вы сможете прочесть ее до конца. Узнаете, какие строительные профессии существуют, из чего строятся здания, как сделать дом удобным и красивым.

После чтения наступила минутка веселья. Ребята играли в шуточный волейбол воздушными шариками, угадывали, что у Рыжего Кота лежит в коробочке секретов. Ну и, конечно же, все получили подарки от нашего партнера - раскраски, значки, пазлы, цветные карандаши. Теперь у маленьких пациентов будет больше возможностей занять себя в палате, вместо того чтобы скучать. Недаром говорят, что рыжий кот - это солнечный зверь, который приносит с собой веселье и светлую радость.

- Котик, милый, ты такой хороший, мне так не хочется с тобой расставаться, - насупился пятилетний малыш.

- А давайте сделаем так, чтобы у каждого из вас на память о Рыжике остался свой симпатичный котик! - предложили наши партнеры из «Эталон ЛенСпецСМУ». Несколько минут, листок цветной бумаги, ручка, чтобы нарисовать мордочку, - и вот у каждого ребенка появился свой бумажный питомец.

ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ КАЖДОГО

Рыжий Кот подарил ребятам заряд солнечной энергии, радости, веселья и добра,а мы продолжили лечить детей смехом и яркими эмоциями. У маленьких пациентов, вынужденных дни напролет проводить в стенах больницы, не так много развлечений - принесенные из дома игрушки и мультфильмы по ноутбуку. Поэтому настоящий фокусник вызвал бурю положительных эмоций, которые ребята не скрывали.

Был один шарик - стало два. Никакого волшебства - только ловкость рук.Фото: Александр ГЛУЗ

- Специального сценария у меня нет, - признался фокусник Семен Козлов. - Я обычно работаю на взрослых мероприятиях, но с удовольствием готов порадовать детей. И, кстати, я даже немного волнуюсь, потому что дети - это особая и привередливая публика, к которой за короткое время нужно успеть найти подход и развеселить.

Семен показал ребятам удивительные поролоновые шарики. Если сначала зажать их в кулаке, а потом разжать руку, шариков становится больше. Почему? Ребята начали горячо спорить, но разгадать секрет фокуса так и не смогли. Зато узнали, что мировой рекорд по сбору кубика Рубика - чуть более четырех секунд. Этот рекорд, кстати, маленькие петербуржцы легко побили, собрав волшебный кубик всего за пару секунд. Фокусы вызвали у детей неподдельный восторг и удивление, а у Семена - довольную и счастливую улыбку.

Мыльные пузыри сделали день ярче и веселее.Фото: Александр ГЛУЗ

- Улыбка рождает улыбку, - говорит специалист по связям с общественностью детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Варвара Мартынова.

- Улыбка и смех никогда не потеряют своей ценности, это лучшее лекарство от болезней. Игра, общение, смех помогают ребенку возвратиться в привычный мир даже в условиях больницы, преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые часто становятся психологи- ческой составляющей процесса лечения. Спасибо всем, кто это понимает и помогает детям выздоравливать!