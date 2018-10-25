Монеточку исцелили «волшебные лайки»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-25T11:34:36+03:00

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Певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, возвращается на сцену. Уже завтра она выступит в Петербурге. Поклонники исполнительницы из Северной столицы давно ждали приезд звезды, а вместе с тем переживали, состоится ли концерт.

В середине октября исполнительница «Нимфоманки» прервала гастрольный тур из-за болезни. Плохое самочувствие помешало ей выступить перед поклонниками во Владивостоке, Иркутске и еще нескольких городах. На то, чтобы снова встать на ноги и прогнать болезнь, у Монеточки ушел почти две недели.

- Ребята, вы не представляете, какое это огромное счастье - петь и не чувствовать адской боли в горле. Поэтому я хочу вам сообщить, что концерты состоятся. Завтра - в Москве, послезавтра - в Питере, - поделилась накануне Лиза в соцсетях.

По словам Монеточки, выздороветь ей помогли волшебные лайки подписчиков.

- Это все ваши волшебные лайки, это все ваши пожелания мне выздороветь поскорее. Спасибо большое, - обратилась к поклонникам певица.

Фанатов, купивших билеты на отмененные концерты, Лиза просит не переживать. Перед ними она выступит весной 2019 года.