Третьяковская галерея и Пермский театр оперы и балеты примут участие в культурном хакатоне

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-25T12:58:54+03:00

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Впервые на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума откроется CultTech Lab Russia - международная лаборатория, где лучшие стартапы из России и Европы разработают и представят инновационные решения для ведущих культурных организаций нашей страны.

Культурный хакатон CultTech Lab Russia пройдет в два этапа: 14-15 ноября в Москве в течение 48 часов 10 команд разработчиков, отобранные экспертами RDI.Digital на предварительном этапе из более 70 заявок, поступивших из 9стран, будут совершенствовать свои решения вместе с представителями культурных учреждений. Второй этап работы лаборатории состоится 17 ноября в Российском Этнографическом музее. Участники презентуют результаты своей работы на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ожидается, что гостям и участникам форума будут представлены прототипы высокой степени готовности или уже полностью работающие решения. В этот же день состоится церемония награждения победителей.

Победители получат шанс быстрого внедрения своих решений. Среди задач, поставленных перед IT-разработчиками, создание блокчейн-системы продажи билетов, образовательных игр с применением AR и VR, системы лояльности с использованием биометрического распознавания и многое другое. Среди партнеров-участников – Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа, Большой драматический театр им.Г.А.Товстоногова, Московская филармония, Пермский театр оперы и балета.

Для Третьяковской галереи участие в проекте – это возможность поработать с молодыми инновационными командами, которые уже заинтересованы в сотрудничестве с музеем; об этом рассказала заместитель директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш. «С момента создания новой концепции развития музея в 2015 году мы стали относиться к онлайн-пространству как к еще одной нашей площадке. Надеемся, многие посетители это почувствовали. В 2017 году мы запустили новый сайт музея, постоянно идет работа над развитием социальных сетей. Хотим сделать яркий амбициозный проект в онлайн-пространстве, который поможет Третьяковке стать ближе к посетителям со всего мира. У нас есть уникальная коллекция и знания о ней, а технологии позволят нам делиться этим сокровищем с огромным количеством людей по всему миру. Это большой вызов, но вместе с нашими посетителями и партнерами, я уверена, у нас все получится», – отметила она.

По мнению генерального продюсера Пермского театра оперы и балета Марка деМони, участие в CultTech Lab Russia – это ответ актуальному контексту. «Современный театр должен развиваться во всех направлениях, использовать в своей работе последние технологии и внедрять высокотехнологичные разработки. Около половины зрителей выбирают покупку билетов на сайте театра, многие активно взаимодействуют с социальными сетями. Наш театр входит в топ самых счастливых мест в Перми. Проявляя заботу о зрителях, мы развиваем сервисы, которые упрощают им жизнь, экономят время, делают процесс взаимодействия с театром комфортным. При этом театр должен остаться в восприятии людей особым местом с неповторимой атмосферой, куда хочется приходить лично и обязательно возвращаться», – подчеркнул эксперт.

По замыслу организаторов проекта, компании RDI.Digital, международная лаборатория CultTech Lab предоставит стартапам реальные практические задачи, даст возможность талантливым разработчикам продемонстрировать свои решения широкой общественности, а организациям культуры – стать ближе к аудитории благодаря новейшим технологиям и сервисам.

Проект реализован при поддержке Университета НТИ20.35 – первого российского университета, предлагающего индивидуальную траекторию обучения с цифровым профилем компетенций, и Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.