СК завел дело после смертельного ДТП в Петербурге, которое устроил сотрудник УФСИН

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-25T14:17:10+03:00

Сам капитан Федеральной службы исполнения наказаний остался жив, а ехавшие во встречной машине три человека, погибли

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел петербургского управления СК РФ завел дело по факту смертельного ДТП с тремя погибшими, которое произошло в ночь на 24 октября на Таллинском шоссе. Тогда, на съезде с Лиговского путепровода лоб в лоб столкнулись «Тойота», за рулем которой ехал сотрудник регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) и «Хендай Солярис».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» и два пассажира скончались на месте происшествия, а сотрудник УФСИН в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По материалам дела, которые есть в распоряжении следователей, в смертельной аварии виноват шофер «Тойоты», которым оказался 29-летний капитан внутренней службы. По предварительной версии, он не справился с управлением и вылетел на «встречку».

Напомним: ранее сообщалось о том, что виноватым мог оказаться водитель корейской иномарки, в которой погибли три 30-летних человека: двое мужчин и женщина.

В соцсетях петербуржцы писали, что причиной трагедии могло стать как превышение скорости, так и неровности на асфальте из-за дорожного ремонта, который идет на съезде с Лиговского путепровода на Таллинское шоссе.

Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, и теперь ждут судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. По их результатам и будут приниматься дальнейшие решения.