Как найти на AliExpress волшебную палочку и трон из «Игры престолов»

Стремительно приближается самый долгожданный и сказочный праздник – Новый год. Чтобы в последний момент не застрять в очереди за подарками вместо просмотра «Иронии судьбы» мы предлагаем начать подготовку прямо сейчас. Вставать с дивана, кстати, совершенно не обязательно, достаточно зайти на сайт AliExpress и начать выбирать новогодние презенты для близких. А чтобы вы не «потерялись» в этом разнообразии, мы уже присмотрели для вас несколько вариантов необычных подарков. Наша подборка однозначно понравится всем поклонникам кинематографа (то есть вообще всем), ведь мы нашли «артефакты» из любимых сериалов. А заодно – выяснили, как сделать любые покупки на AliExpress еще выгоднее.

И вот первый совет! Ничего не планируйте на 11 ноября, ведь в этот день на AliExpress стартует самая глобальная акция. Распродажа 11.11 – это самое грандиозное событие года, скидки там могут достигать почти 100%. Период акции – ровно 24 часа. Кстати, AliExpress поддерживает и всемирно известный сейл «Черная пятница», который начинается буквально через неделю после распродажи 11.11. Так что для всех петербургских (и не только) шопоголиков ноябрь – лучший месяц года.

Подарок из волшебного мира Джоан Роулинг

Получить посылку из Хогвартса - проще простого.

Хоть серия фильмов про юного мага и не является сериалом (хотя, с какой стороны посмотреть), топ подарков мы все равно начнем с письма из школы чародейства из волшебства. Да, да, все это существует в реальности! Любой поклонник «поттерианы» может с легкостью получить весточку из Хогвартса (ну кто из нас об этом не мечтал?). Ждать, кстати, придется не 11 лет (как Гарри), а всего лишь несколько недель, ведь доставка AliExpress сверхбыстрая. Кроме письма в посылке прибудет билет на поезд (отправляется только с платформы 9 и 3/4) и знаменитый кулон «Дары смерти». Конечно, подарок для фаната этой серии фильмов был бы не полным без настоящей волшебной палочки! И мы тоже ее нашли (да не одну)! На сайте AliExpress можно обнаружить оружие любого волшебника из лавки Олливандера. От ясеневой палочки Рона Уизли до тисовой палочки того, чье имя нельзя называть.

Совет №1: Загляните в раздел «Все до 5$»

В этом разделе, как легко догадаться, собраны товары, которые обойдутся покупателю максимум в 5$. В пересчете на российские деньги – около 350 рублей. Не думайте, что там представлены только маленькие сувениры. В этом блоке всего за десять минут можно найти симпатичные подарки для каждого из родственников (от младшего брата до любимой бабушки). Кстати, волшебная палочка обойдется вам именно в такую сумму! Это ли не чудо?

Подарок для поклонников физики и Шелдона

Также на сайте есть множество футболок с любимыми супергероями Шелдона.

Благодаря сериалу «Теория большого взрыва» физикой стали интересоваться даже самые закоренелые гуманитарии. И все это благодаря обаятельным героям ситкома – ученым Леонарду, Раджу, Говарду и, конечно, Шелдону. Невероятную популярность сериала связывают именно с персонажем доктора Купера (тут не поспоришь). Ну а мы нашли для истинных фанатов футболку с его коронным выражением. Любой поклонник «ТБВ» знает, что самая фееричная шутка в сериале – это «базинга» от Шелдона (в русском переводе «бугагашенька»). Кстати, говорят, что это странное выражение состоит из названий химических элементов – барий, цинк, галлий (Ba-Zn-Ga).

Совет №2: Ловите «горящие товары»!

Раздел «Горящие товары» - кладезь ценностей всея AliExpress. В этом списке представлены самые популярные товары, причем с хорошими скидками. Кстати, в подборку довольно часто попадают смартфоны или компьютеры, поэтому заглядывать туда нужно каждый день – именно с такой периодичностью обновляется этот раздел. Мы совершенно уверены, что Шедлон Купер покупал бы свои гаджеты именно тут!

Подарок для поклонников самого знаменитого в мире доктора

Волшебная отвертка от Доктора может многое.

И мы имеем в виду не доктора Хауса, и уж тем более не доктора Тырсу! А старейшего путешественника во времени из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Он путешествует по телеэкранам всего мира с 1963 года, и даже был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Главные символы этого сериала – машина времени ТАРДИС, которая похожа на телефонную будку, и звуковая отвертка с огромным функционалом. Ну, если машину времени, действительно, достать сложновато, то с отверткой у нас проблем не возникло! Такой необычный сувенир порадует любого фаната, а может даже поможет открыть парочку замков.

Совет №3: Покупайте «с друзьями дешевле»

Самый простой способ купить товар на AliExpress в два раза дешевле – поделиться им с лучшим другом! Сделать это очень просто – нужно зайти в мобильное приложение, найти раздел «С друзьями дешевле» и отправить другу ссылку. Кстати, если вдруг (хотя это маловероятно) ваш приятель не захочет воспользоваться таким выгодным приложением, сервис отменит сделку. А вы сможете найти более сговорчивого друга и сэкономить вместе с ним! Спутники доктора, сопровождающие его уже 55 лет, однозначно помогли бы своему другу сэкономить! А что насчет вас?

Подарок для самых терпеливых поклонников

До старта нового сезона Игры престолов осталось совсем немного.

Если поклонникам этой саги сказать «валар моргулис», они сразу же ответят – «валар дохаэрис». Если вы понимаете, о чем мы, значит, вы тоже в «секте». Конечно, мы имеем в виду самый популярный сериал последнего десятилетия «Игра престолов», продолжение которого уже второй год ждет весь мир. Без сомнения, фанаты этого сериала смогут «разгуляться» на просторах сайта AliExpress. Для них там есть буквально все – от мини-копии железного трона до ожерелья красной жрицы Мелисандры. Возможно, при тщательном поиске там можно найти даже живых драконов… Из-за огромного выбора наша редакция не смогла выбрать самый лучший подарок для поклонников творчества Джорджа Мартина. Поэтому мы предлагаем вам самим «прогуляться» среди этого сказочного разнообразия, и приобрести символ любимого персонажа.

Совет №4: Не забудьте про раздел «Бренд-фокус»

В разделе «Бренд-фокус» представлены популярные азиатские бренды, и даже мировые имена (нужно следить!). В 100% случаях это товары превосходного качества, на которые действуют не менее превосходные скидки. Может, в этом разделе вскоре появится платье Дейнерис Бурерожденной или плащ Джона Сноу?

Бонус: Подарок для самых внимательных поклонников лучшего в мире сериала

Плакат с кенгуру появлялся в одном из самых популярных сериалов.

Где появлялся этот плакат, сразу угадают лишь самые ярые поклонники! Но про сам сериал знает, пожалуй, любой человек на планете. Даем подсказку. Главные герои ситкома – три девушки и три парня, которые живут в Нью-Йорке и очень любят проводить время в кофейне. Еще не вспомнили? А если так… I'll be there for you (три хлопка). Что-то знакомое, но пока еще не можете отгадать? Рэйчел, Моника, Фиби, Джо, Росс и Чендлер… Конечно, это сериал «Друзья», который имеет огромное количество поклонников во всем мире. А плакат с кенгуру-боксером висел в холостяцкой берлоге Джо и Чендлера. Найти его в сувенирных магазинах непросто, но на AliExpress есть все! Кстати, в интернет-магазине можно найти футболки с шутками (например, про «унаги»), знаменитые чашки из кофейни, и даже ту самую рамку для глазка из квартиры Моники!

Если вы (вдруг!) еще не знаете, что такое AliExpress? Это огромная торговая площадка, которая базируется в Китае. Появилась она сравнительно недавно, но уже завоевала невероятную популярность. За что же все так любят AliExpress? Во-первых это – огромный выбор товаров. Здесь можно купить абсолютно все: от смешных носков до холодильников. Во-вторых – «прозрачная» система работы и гарантии. Если товар идет слишком долго, не приходит или приходит с браком, покупателю моментально вернут его деньги. Посредником в сделке выступает сам AliExpress, который полностью контролирует процесс и готов защитить покупателя на любом этапе. В-третьих – система доставки. Вы сами можете выбрать удобный для вас вариант, исходя из его стоимости и скорости. Кстати, недавно торговая площадка совместно с «Почтой России» открыла новый маршрут. Если раньше все посылки сначала отправлялись в главный логистический центр в Москву, теперь наземная почта будет приходить и во Владивосток. Таким образом, срок доставки в восточные регионы серьезно сократится.