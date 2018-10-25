Историческая плитка с пастбищами, коровами и пастухами раскрыта в доме на Гороховой

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-25T14:17:10+03:00

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В Петербурге в старинном доме, являющимся объектом культурного наследия, обнаружены уникальные израцы. Панно с пастбищами, коровами и пастухами "проявилось" во время демонтажа поздних материалов на стенах помещения.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отметили, что оформление интерьера, скорее всего, выполнено на рубеже XIX и XX веков для одной из торговых лавок, располагавшихся в этом доме. Судя по сюжету панно - молочной.

Подобные изразцы, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии. Фото: kgiop.ru

- В «Доме И.Д. Черткова» на Гороховой, 24 раскрыты не только изразцы, но и напольная керамическая метлахская плитка пола, - рассказали специалисты комитета. - Известно, что подобные изразцы со схожими сюжетами и оформлением, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии. Несмотря на сколы, потертости и мелкие утраты черепка и глазури, отделка находится в удовлетворительном состоянии, и этот интерьер будет включен в предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Д. Черткова».

Оформление интерьера выполнено на рубеже XIX и XX веков. Фото: kgiop.ru

Строительство дома №24 на улице Гороховой отнесено к концу XVIII века, в 1840 году здание было перестроено по проекту Пеля.