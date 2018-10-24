2018-10-25T16:02:44+03:00
Досуг

Александр Маршал. 60 – полет нормальный!

26 октября 2018 в ДК Ленсовета
Степан СТЕПАНОВ
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Александр Маршал.Александр Маршал.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Встречайте! Александр Маршал в Санкт-Петербурге с юбилейным концертом к своему 60-летию! В эту цифру верится с трудом, когда на сцену выходит настоящий мужчина в расцвете сил, в отличной форме и с маршальской выправкой!

Почти каждая его песня – не просто хит, а легенда! «Ливень», «Белый пепел», «Начать с нуля», «9 рота», «Мужской сезон», «Песня о десанте» и «Мы вернемся домой»…Он не останавливается и продолжает каждый год получать самые престижные награды в сфере российской музыки. Все хиты наряду с новыми композициями будут исполнены на предстоящем юбилейном концерте. И многие из них - вместе с залом!

За плечами у Александра 17 сольных альбомов, Многие поклонники любят его еще с выступлений в составе групп «Аракс», «Цветы» и «Парк Горького». 60-летие – отличный повод собраться, подвести итоги и творить дальше!

ДК Ленсовета

26 октября 2018 в 19:00

12+

Билеты и подробная информация.

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