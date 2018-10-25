СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-25T18:03:05+03:00

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Зенит-Бордо 25 октября 2018 года: Прямая онлайн-трансляция матча 3 тура группового турнира Лиги Европы.

Матч на Арене «Санкт-Петербург» может стать определяющим в группе С за выход в плей-офф Лиги Европы. После двух матчей «Зенит» делит первое место с «Копенгагеном», а французский «Бордо» с нулем очков замыкает таблицу. В случае поражения гости до минимума сократят свои шансы на выход из группы, для «Зенита» же победа будет означать, что он по итогам 3 тура, как минимум, останется на втором месте. Дающее право на выход в весенний этап Лиги Европы.

В Петербурге соперники сыграют не в оптимальных составах. «Бордо» придется обойтись без ведущего нападающего Самуэля Камано. А главный тренер «Зенита» Сергей Семак, кроме нападающего Александра Кокорина, не сможет сегодня рассчитывать на получившего повреждение Игоря Смольникова, под вопросом участие в матчи травмированных Александра Ерохина и Далера Кузяева. Зато полностью восстановился от травмы и готов сыграть основной вратарь «Зенит» Андрей Лунев.

Статистика личных встреч Зенит - Бордо

Сегодня «Зенит» с «Бордо» сыграют первый матч между собой официальный матч. Никогда ранее, ни в российскую, ни в советскую эпоху, команду в еврокубковых турнирах не встречались. А вот статистика встреч с другими российскими командами у «Бордо» положительная. В новейшей истории «фиолетовые» (так называют французскую команду за цвет футболок) встречались с Кубке УЕФА с волгоградским «Ротором», в Лиге чемпионов с московским «Спартаком» и в Лиге Европы с казанским «Рубином». Перевес на стороне «Бордо» безоговорочный — четыре победы и две ничьи. Поэтому, если «Зенит» сегодня выиграет, разом ответит за всех — возможная победа станет первой для российских команд над «Бордо».

Прогноз на матч «Зенит» - «Бордо» 25 октября 2018 года

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитам сегодняшнего матча. Чуть ниже оценивается вероятность ничейного исхода. Шансы на победу гостей оцениваются в несколько раз ниже.

Трансляция матча «Зенит» - «Бордо» 25 октября 2018 года

Прямая трансляция матча 3 тура группового турнира Лиги Европы «Зенит» - «Бордо» состоится на канале «Матч ТВ» и начнется в 19:25 по московскому времени. Начало матча - в 19:55 по московскому времени.