2018-10-25T16:38:14+03:00
Досуг

Саша Петров ищет молодых поэтов Санкт-Петербурга

Для одного из самых ярких молодых актеров современного российского кино Александра Петрова чтение, а с недавних пор и создание собственных стихотворений – это способ самовыражения
Степан СТЕПАНОВ
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Новый сценический формат «Верь в стихи» Александр Петров представит 11 декабря в клубе А2.Новый сценический формат «Верь в стихи» Александр Петров представит 11 декабря в клубе А2.
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Вместе с ВКонтакте и программой поддержки независимых авторов VK Talents Саша Петров в прямом эфире социальной сети презентовал свой новый проект – поэтический эксперимент «Верь в стихи».

«Начинающим талантливым авторам необходима поддержка. Поэтому мы создали программу VK Talents, в рамках которой приглашаем интересных авторов выступать на мероприятиях и фестивалях по всей стране. Когда мы анонсировали сбор заявок от поэтов на участие в творческой встрече с Сашей, всего за 24 часа поступило 132 заявки. Мы рады, что получилось организовать ламповую уютную встречу, на которой ребята зачитали свои произведения в прямом эфире, обменялись опытом и научились чему-то новому», - рассказывает Дарья Рузанова, руководитель направления VK Talents.

Трансляцию на данный момент уже посмотрело более 600 000 зрителей. Под куполом дома «Зингер» собрались молодые поэты из Санкт-Петербурга, которые прочитали свои стихотворения и смогли побывать на мастер-классе Саши Петрова.

Все участники встречи в один голос подтвердили крутую идею поэтического эксперимента и остались в восторге от того, как провел мастер-класс Саша Петров. Одной из участниц во время прямого эфира пришлось снять обувь, прыгать и даже отжиматься. Как оказалось, так актер настраивал девушку на правильное состояние перед прочтением стихотворения.

Саша Петров ищет гениальных поэтов в Санкт-Петербурге. С лучшими он выступит на одной сцене.

Саша Петров ищет гениальных поэтов в Санкт-Петербурге. С лучшими он выступит на одной сцене.

Новый сценический формат «Верь в стихи» Александр представит 11 декабря в клубе А2. Там он на протяжении двух часов будет читать стихи Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и собственного сочинения.

- Что будет на премьере «Верь в стихи» в Питере я до сих пор не знаю. Но этот город всегда меня хорошо принимает, поэтому волнения абсолютно нет, - говорит актер и поэт Саша Петров. – Молодых авторов я призываю записывать видео, где они читают стихотворения и выкладывать в свои социальные сети. Мы выберем лучших, которые со мной выйдут на сцену А2, где мы вместе поработаем.

Таланты Северной столицы могут выкладывать свои произведения в текстовом или видео форматах в соцсетях под хэштегом #Верьвстихи, а также загружать свое творчество на сайте актера, где предусмотрена специальная форма. Команда Саши Петрова вместе с ним выберет авторов, которые поднимутся на сцену клуба А2 в декабре и представят свои стихотворения.

Также во время поэтического эксперимента, актер может предложить смелым зрителям из зала выйти на сцену и прочитать стихотворение собственного сочинения. Вот тогда начнется настоящая магия, Саша Петров на глазах у остальных гостей в абсолютной импровизации будет настраивать чтеца на правильное настроение. Группа Ocean Jet тоже включится в процесс и поможет своим музыкальным сопровождением окрасить строчки зрителя, который выйдет на сцену – новыми чувствами. Саша настолько умеет расположить к себе публику, что у зрителей появится ощущение посиделок на кухне у поэта.

Билеты на поэтический эксперимент «Верь в стихи».

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