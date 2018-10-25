2018-10-25T17:47:31+03:00
Общество

«Серебряная лира» в Санкт-Петербурге вновь зазвучит при поддержке группы «Авто Премиум»

В этом году порадовать своим искусством камерного музицирования приедут музыканты из семи стран
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Фото предоставлено группой "Авто Премиум".Фото предоставлено группой "Авто Премиум".
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Уже девятый сезон подряд группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» выступает официальным партнером Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира» в Санкт-Петербурге. В 2018 году фестиваль пройдет с 26 октября по 2 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в Малом зале им. М.И. Глинки.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

IX Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» вновь соберет в Санкт-Петербурге талантливых музыкантов из разных стран мира. В этом году на «Серебряной лире - 2018» музыканты из семи стран - Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии, США и России.

Впервые в рамках фестиваля состоятся два концерта в жанре «кроссовер», гармонично сочетающего элементы классики и популярной современной или народной музыки. Знаменитый австрийский джазовый контрабасист, композитор, импровизатор Георг Брайншмид вместе с ансамблем «ZAP» подарит любителям этого жанра блистательные импровизации и аранжировку музыки разных эпох – от Антонио Вивальди до Фрэнка Заппы.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Откроют фестиваль голландские пианисты братья Лукас и Артур Йуссеновы, с триумфом дебютировавшие на фестивале «Серебряная лира» в 2015 году. Музыканты выступят в сопровождении камерного коллектива «Singolo Orchestra» под руководством молодого петербургского дирижера Ярослава Забояркина.

Гости фестиваля насладятся виртуозным исполнением музыки в стиле барокко от азербайджанского ансамбля «D’ACCORDO», концертом Мирослава Култышева - одного из талантливых современных пианистов, победителя 13-го конкурса имени Чайковского, и творчеством других талантливых исполнителей.

Завершится фестиваль в Большом зале Филармонии выступлением струнного квартета из США «Turtle Island Quartet» («Квартет черепашьего острова»), исполняющего самые известные джазовые композиции, специально аранжированные для классического состава. В концерте примет участие Давид Голощекин - основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, мультиинструменталист.

Группа официальных дилеров «Авто Премиум» осуществляет трансфер музыкантов и почетных гостей фестиваля «Серебряная лира» на автомобилях ŠKODA Kodiaq.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

- Петербуржцы – особенные люди, с детства впитавшие магию произведений лучших мастеров прошлого и современности, - отметила бренд-менеджер департамента маркетинга группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» Елена Балашкова. - И это применимо к любому продукту творчества, в том числе к автомобилю – результату содружества талантов дизайнеров, инженеров, конструкторов. Поэтому мы уже девятый год подряд поддерживаем «Серебряную лиру», собирающую настоящих ценителей прекрасного во всех его проявлениях.

Информация для журналистов: pr@autopremium.spb.ru

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