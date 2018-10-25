Приставы арестовали пенсию многодетной жительницы Ленобласти

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-25T19:25:11+03:00

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Пенсионеркой из маленькой деревни, что под Ломоносовым, занимаются приставы сразу двух регионов. В свои 64 года Лидия Гурьянова (имя изменено в интересах героя. – Прим. ред.) накопила почти семьсот тысяч рублей долга, и как быть дальше, она просто не знает. Жизнь женщина пошла по наклонной из-за череды неудач, развала Союза и… разбитого сердца.

«БЫЛА ХОРОШАЯ СЕМЬЯ»

Под Ломоносов родители Лидии Алексеевны перебрались с Карельского перешейка еще в 1962-ом. Построили дом. Маленькая Лида окончила здесь школу, выучилась на агронома. А потом появился он – молодой красивый офицер.

– У меня была хорошая семья: муж, две дочери и сын, – рассказывает пенсионерка, всхлипывая. – Служили в Германии, попали на Север. А потом его увела моя подруга… Из гарнизона под Архангельском он уезжал вместе с ней. Показал билеты и сказал: «Я скажу, что ты капризная и что в общаге жить не хочешь». И все, понеслось…

Бывший муж и бывшая подруга женились, родили двух детей. Они вместе и сейчас. Он, внук первого заместителя начальника оперативного управления сухопутных войск, был советником при министре обороны Казахстана, теперь полковник в отставке, доктор военных наук, преподаватель.

А вот Лидия свою личную жизнь после этого так и не устроила: «кому в гарнизоне нужна женщина с тремя детьми?». Сначала возвращаться домой, в деревню, не хотела, стыдилась. Но девяностые заставили.

«НАБРАЛА КУЧУ КРЕДИТОВ»

Когда-то Гурьянова руководила управлением, трудилась в загсе на пышных выездных церемониях, работала инженером-делопроизводителем в строительной компании. Словом, «асоциальным элементом никогда не была». После развала Союза пришлось уйти в бизнес: нужно было на что-то кормить троих детей.

– Первый кредит на развитие бизнеса я взяла у бывшего одноклассника примерно в 2000 году, – вспоминает Гурьянова. – Почему не в банке? Осталась тогда без прописки. Стала торговать парфюмерией, косметикой, детскими вещами в Ломоносове. Сначала на рынке, потом взяла еще одно место, следом арендовала магазин. Пыталась открыть точку в Стрельне, но не получилось.

В кризисный 2008-ой Лидия Алексеевна «набрала кучу кредитов», в том числе у частных лиц, чтобы расплатиться с предыдущими. На какую сумму и сколько, она уже и не припомнит. Схлопотала инсульт, попала в больницу. Магазин за это время «растащили». На этом ИП закрылось. Судя по данным Федеральной налоговой службы, ИП просуществовало с 2008 по 2013 год.

В советское время Гурьянова работала и агрономом, и делопроизводителем, и сотрудницей загса.

Вот только долги никуда не делись, а за счет процентов росли, как снежный ком. В 2011-ом один из кредиторов – тот самый одноклассник – подал на бывшую предпринимательницу в суд. К нему добавились суды по налоговым долгам и страховым взносам.

Но платить было не с чего. К делу подключились приставы. С тех пор, как женщина стала пенсионеркой пять лет назад, у нее удерживают по полпенсии в счет долгов. На сегодня, судя по сервису УФС судебных приставов по Ленобласти, общий долг превысил 680 тысяч рублей.

– Пенсия – 10 400 рублей, но я получаю 5 200, – констатирует Гурьянова. – С августа получаю еще по полторы тысячи в месяц за инвалидность второй группы. У меня было четыре инсульта, разрушены оба коленных сустава, могу пройти с ходунками метров двадцать. В прошлом году обварила ногу, еще не зажила: чувствительности из-за инсультов на левой стороне нет, поэтому, когда у меня в руках лопнула миска с кипятком, я не сразу это поняла. Хотела пюре заварить…

«СИЛ БОЛЬШЕ НЕ НЕТ»

На все нужные препараты Лидии Алексеевне даже всей пенсии не хватило бы. Сейчас пенсионерка живет с родственниками, в том самом доме, в феврале оформила регистрацию. Из личного имущества – телевизор, плитка, чайник да кофемолка. Младшая дочь ухаживает за мамой, продукты иногда привозит сын, за покупками и лекарствами отправляется соседка.

– Старшая дочь помогать не хочет, – вздыхает Лидия Алексеевна. – Говорит: «А ты не помнишь, как меня за плохую учебу в детстве наказывала? Ты мне есть не давала!».

На суды пенсионерка не ездит из-за здоровья, а о некоторых процессах не знает вовсе. По ее словам, одному из знакомых она возвращала часть суммы, но почему-то это так и не нашло отражение в документах. Другой, бывший милиционер, якобы ее одурачил: хитростью заставил ее написать несколько расписок.

Пенсионерку поддерживают дочь, сын и соседка.

– Каждый раз, как приставы арестовывают счет, я нервничаю. Два года назад из-за этого получила инсульт прямо в метро, – сетует пенсионерка. – Куда обращаться, уже и не знаю, ведь толку все равно нет. Вот пишу письмо в Конституционный суд.Еще больше ситуацию накаляет арест пенсионного счета, который, как уверяет Лидия Алексеевна, приставы накладывают уже не в первый раз: пенсию якобы арестовывали и в прошлом декабре, и теперь. Почему, женщина не знает.

За плечами у Гурьяновой – приемные губернатора и политических партий: сами приставы должницу якобы игнорируют или просят явиться на личный прием. Сделать это она может, лишь заказав такси в Ломоносов. Правда, для этого нужна пенсия.

«Комсомолка» обратилась в УФС СП по Ленобласти и в Ломоносовский отдел за комментариями. На момент выхода публикации их не поступило.

– Понимаю, что для детей я обуза, но делать нечего: даже в дом престарелых уйти не могу потому, что там нужно платить 75 процентов от пенсии, а у меня остается только пятьдесят, – плачет женщина. – Сил больше не нет. Господи, и почему у нас нет эвтаназии?..

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Денис ЛАКТИОНОВ, вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области:

– Пятидесятипроцентное взыскание – это максимум, который можно применять в ситуации исполнительного производства. Верховный суд некоторое время назад дал разъяснение: суд обязан учитывать материальное положение должника. Надо проверить, хватает ли пенсионеру на жизнь, если у него будут удерживать половину пенсии. Существует практика, когда взыскания устанавливают в размере десяти процентов вместо пятидесяти. Приставы должны такие вещи выяснять, брать справки об уровне доходов и расходов. Арест пенсионного счета должника можно признать незаконными в суде и отменить. Если арест действительно был, то это безобразие, это на грани добра и зла.