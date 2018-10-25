2018-10-25T20:59:08+03:00
Звезды

Певица Гречка сняла свой первый клип вместе с героинями шоу «Пацанки»

Ролика пока нет в открытом доступе, но фанаты уже распространяют фрагменты видео по соцсетям
Людмила ИЛЬИНА
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Певица Гречка стала популярной в 17 лет Фото: личная страница героя публикацииПевица Гречка стала популярной в 17 лет Фото: личная страница героя публикации
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18-летняя певица Гречка жутко популярна среди молодежи. Всего за какой-то год занятия музыкой она стала самой обсуждаемой исполнительницей в России. Однако ее знают в сети, на телевидении появляется не часто. Потому-то ее участие в съемках проекта «Пацанки» стало настоящим событием. Напомним, это реалити - шоу, где из неотесанных и грубых девушек пытаются сделать настоящих леди. Но Гречка приехала не просто пообщаться с участницами. Они стали главными героинями ее первого клипа на песню «Люби меня, люби».

Когда «Пацанки» узнали, что будут сниматься в настоящем клипе, они едва не сошли с ума от счастья.

фанатка вашего проекта, - сразу заявила Гречка. – Смотрю все ваши выпуски. Мне всегда было интересно как вы тут живете.

- Это здорово, ты наша фанатка, а мы твои, - закричали девушки в ответ. А узнав возраст молодой исполнительницы, удивились, как в 18 лет она добилась огромного успеха.

Кадр из клипа певицы Гречки с участницами шоу "Пацанки"

Кадр из клипа певицы Гречки с участницами шоу "Пацанки"

Но были и те, кто не узнал певицу: «Гречка, кто такая Гречка?», перешептывались между собой девушки.

Не обошлось на проекте и без ссор. «Пацанки» никак не могли решить, кто какое место займет в клипе, каждой хотелось быть на первом плане. В итоге съемки затянули на два дня. Но результатом все остались довольны, а некоторые участницы так вдохновились певицей, что решили сами после проекта начать музыкальную карьеру.

Справка «КП»:

Певица Гречка, настоящее имя Анастасия Иванова, родилась в Ленинградской области. Стала популярной в одночасье после того как выложила альбом «Звезды только ночью» в сеть в 2017 году. Тогда ей было всего 17 лет. В 2018 году выпустила второй альбом, в марте выступила в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Люби меня, люби».

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