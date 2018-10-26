Бедный Иа: Изуродованного ослика освободили из плена мини-зоопарка в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-26T13:55:32+03:00

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Модное поветрие петербургских рестораторов – иметь для увеселения гостей свой мини-зоопарк - нередко доводит живущих там зверушек до жуткого состояния. Хозяева заведений зачастую даже не задумываются об условиях пребывания на их территории животных. И потом изуродованных зверюшек приходится спасать зоозащитникам. Одним из таких несчастных стал ослик Ося, которого на днях привезли в петербургский центр помощи животным «Велес». Глядя на Осю, невольно вспоминаешь Иа из советского мультика про Винни-Пуха - такой же грустный и обреченный. В подавленном состоянии Ося, судя по всему, находится давно. И одна из причин - травмы. За время нахождения в мини-зоопарке ослик буквально отбросил копыта.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» не могла остаться в стороне и поинтересовалась судьбой несчастного животного.

- У него сильно отрасли копыта, из-за чего деформировалась голень. Образно говоря, он ходит на пятках, а нога завернулась наверх, - рассказал «КП в Санкт-Петербурге» сотрудник центра «Велес» Александр Федоров. – В таких заведениях, где животных держат для увеселения, никому не приходит в голову, что копыта надо подрезать. Теперь придется лечить Осю не меньше двух месяцев.

Вот так выглядят копытца несчастного животного после пребывания в ресторане. Фото: Велес

Стоит сказать, что просто приехать и забрать больную зверушку у ее хозяев зоозащитники просто так не могут. Чтобы вызволить несчастного ослика, активисты вели долгие переговоры с рестораном и в итоге животное отдали в центр навсегда, что не может не радовать.

- Осе повезло – в «Велесе» мы его вылечим, но также призываем петербуржцев поучаствовать в этом процессе: примем любую помощь! - обратились к горожанам сотрудники центра.

В «Велес» для покалеченного Оси можно принести солому, которой и кормят ослов. Также с радостью примут яблоки, морковку и курицу во всех ее видах, ведь другие обитатели Центра от вкусняшек тоже не откажутся! Мясо для 14 медведей, 20 лис и енотовидных собак примут в любых количествах!