2018-10-27T22:07:43+03:00
Общество

Госномер машины Виктора Цоя, на которой он попал в смертельное ДТП, будет выставлен на торги

Стартовая цена лота - два миллиона рублей
Роман ЛЯЛИН
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Госномер машины Виктора Цоя выставят на продажуГосномер машины Виктора Цоя выставят на продажу
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Вещи известного рокера Виктора Цоя продолжают уходить с молотка. Вслед за паспортом лидера группы "Кино" на торги выставят госномер "Москвича", на котором разбился артист. Номер "Я 6832 ММ" уже прошел экспертизу и специалисты подтвердили его подлинность. Торги пройдут 15 ноября в аукционном доме "Литфонд".

- Стартовая цена лота - два миллиона рублей, - рассказал "КП-Петербург" генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров. - От кого мы получили лот, мы не сообщаем. Но это действительно номер машины, на которой Виктор Цой попал в аварию. Также мы получили доверенность на этот автомобиль уже от другого человека.

Довренность на автомобиль сотрудники аукционного дома планируют выставить в тот же день. Пока стартовая цена лота не опеределена.

Ранее паспорт Виктора Цоя был продан на аукционе за 9 миллионов рублей. Записная книжка Виктора Цоя обошлась дешевле - «всего» три миллиона. Рукопись песни «Хочу перемен» купили за 3,6 миллиона, песни «Любовь - это не шутка» - 550 тысяч.

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