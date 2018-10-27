2018-10-28T00:16:33+03:00
Происшествия

Подозреваемым в убийстве топ-менеджера фирмы, работавшей с МВД, оказался ее бывший коллега

Мужчина, по предварительной версии, решил пойти на преступление, чтобы украсть деньги
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину задержали по подозрению в убийствеМужчину задержали по подозрению в убийствеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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39-летняя Наталья В. из Санкт-Петербурга работала финансовым директором петербургской компании, занимающейся поставками радиоборудования и систем видеонаблюдения. Среди основных клиентов фирмы были - МВД и ФСБ. На сайте организации есть многочисленные благодарности от полиции. Поэтому пропажа Натальи вызвала большой переполох. Женщина уехала с работы на корпоративном БМВ, после чего пропала. Позже ее нашли задушенной в лесу в Ленобласти.

Родственники жертвы сразу же заявили "КП", что причиной ее убийства стала работа. В личной жизни у Натальи не было конфликтов.

Наталью нашли убитой коллеги Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталью нашли убитой коллегиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Наташу убили, - рассказала "КП-Петербург" сестра Натальи Светалана. - Я думаю, что у силовиков уже есть подозреваемый. Я считаю, что причиной убийства стала именно работа, а не личные отношения. Наташа была замечательным светлым человеком.

И близкие оказались правы. Сейчас силовики уже задержали по подозрению в убийстве 35-летнего экс-коллегу Натальи Евгения. Ранее он работал в фирме водителем.

Мужчина ранее работал в той же фирме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мужчина ранее работал в той же фирмеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, бывший сотрудник организации, где работала погибшая, - рассказывают следователи. - Злоумышленник был задержан оперативниками при попытке скрыться в другой регион.

Мужчина, по предварительной версии, решил пойти на преступление, чтобы украсть деньги. Для родственников задержание Евгения стало шоком. Мужчина вместе с бывшей женой воспитывал ребенка.

- Он и мухи не обидел в своей жизни, - пояснила "КП-Петербург" родственница Евгения Ольга. - Я не верю в обоснованность этого обвинения.

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