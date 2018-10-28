Появился список погибших в аварии на ЗСД в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-28T11:52:20+03:00

Столкнулись два грузовика и микроавтобус. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

После столкновения двух грузовиков и микроавтобуса скончались восемь человек [видео]

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Полиция Петербурга озвучила имена и возраст погибших в страшной аварии, произошедшей вчера, 27 октября, около шести часов вечера на Западном скоростном диаметре. На 36 километре платной скоростной трассы столкнулись два грузовика, один из них перескочил отбойник, выехал на встречку и врезался в микроавтобус. Микроавтобус загорелся, водитель и семеро пассажиров погибли на месте.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в «Хендай Старех» погибли:

– Ошевенская Е.В., 1948 года рождения;

– Добрынина Г.А., 1951 года рождения;

– Гусев К.А., 1989 года рождения;

– Лурье А.Ю., 1955 года рождения;

– Кутовой В.П., 1947 года рождения;

– Кутовая Н.Ю., 1953 года рождения;

– Соколова Н.П., 1953 года рождения;

– Миронова Е.В., 1948 года рождения.

Родственники погибших могут обратиться в УМВД по Выборгскому району Петербурга по телефонам: (812) 573-11-54, (953) 371-03-12.

В аварии погибли 8 человек в Петербурге.

Водитель грузовика, выскочившего на встречку, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В аварии разбирается ГИБДД.

По факту «нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» завели уголовное дело. Расследование ведет Главное следственное управление петербургской полиции. Прокуратура поставила дело на особый контроль.