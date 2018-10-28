«Сон, вода и петрушка»: Секреты красоты от Полины Максимовой

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-28T14:45:55+03:00

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Актриса Полина Максимова очень востребована в своей профессии. Отсюда постоянные перелеты, съемки и сон по три часа. При этом Максимо всегда отлично выглядит и заряжает окружающих своей энергией и позитивом. «КП» - Санкт-Петербург узнала главные секреты красоты у звезды сериала «Деффчонки», когда она приезжала в Северную столицу презентовать свой новый фильм «Без меня».

- Для женщины главное сон, - утверждает одна из самых красивых блондинок страны. – Но поскольку спать столько, сколько положено не получается, я пользуюсь народным методом для того, чтобы утром вернуть коже тонус. Итак, завариваю сухую петрушку, разливаю ее по формочкам и ставлю в морозилку. С утра кубиками такого льда протираю лицо - это очень хорошо снимает отеки.

Самая красивая «Деффчонка» признается, что зарядку по утрам не делает, зато во время пятиминутных перерывов на работе выполняет комплекс несложных упражнений: приседание, планка, отжимание и выпады на месте.

- Еще я обожаю кофе, пью этот напиток литрами, остановиться не могу, - признается Полина. – Это плохо, но выход есть - надо пить много воды. Теперь я выпиваю по три литра в день. Оказывается, это еще и для ног хорошо. Раньше у меня постоянно сводило ноги, так как часто приходится сниматься в кино на каблуках, но как только я начала пить воду, все прекратилось.

Помимо кофе Максимова признается в любви петербургским пышечным и пельменным. «Пельмени мое все! А в Петербурге их делают так же вкусно, как делала моя бабушка», -говорит актриса. Но это, конечно, в исключительных случаях. Нужно придерживаться правильного питания, чтобы сохранить фигуру.

- А вообще, главный секрет красоты - быть доброй и не завидовать, - улыбается Максимова. - Зависть и злость самые разрушающие чувства в мире, депрессия и неврозы - все от этого. Если есть возможность помочь, помогай, если хочешь обнять кого-то, обнимай. Все просто. Отдавайте и дарите максимально все, что можете, тогда и мир пойдет вам навстречу.