«Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!»

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-29T13:25:31+03:00

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Михаил Семенович КАНТОР: Чувство единства со страной и народом

СТРЕМЛЕНИЕ НА ФРОНТ

Комсомольцы внесли огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. Это неоспоримый факт. И об этом как никто другой знает 94-летний петербуржец - подполковник в отставке Михаил Семенович Кантор. В годы войны ему довелось служить комсоргом пулеметного батальона запасного стрелкового полка. Главной задачей комсомольской организации тогда была помощь командирам в воспитании мужественных бойцов.

- Вступив в комсомол, бойцы чувствовали дополнительную ответственность, их отношение к боевой подготовке и дисциплине улучшалось. В 1945 году ВЛКСМ наградили орденом Ленина за заслуги перед Родиной в годы войны. Что еще можно к этому добавить? - говорит Михаил Семенович.

Сам Кантор вступил в ряды комсомольцев в восьмом классе. И день этот помнит хорошо:

- Свой комсомольский билет храню до сих пор. Помню горком комсомола в Луге, где я его получал. Потому что потом я сам был там членом бюро и заместителем секретаря лужского горкома ВЛКСМ.

В армию выпускник Михаил ушел в конце 1941 года.

- Я вместе со своими одноклассниками после десятого класса подал заявление в артиллерийское училище. Но я носил очки, у меня было зрение минус четыре, поэтому в военное училище меня не взяли. И направили комсоргом батальона в запасной стрелковый полк. Там я дошел от простого рядового до младшего лейтенанта, - вспоминает Михаил Семенович.

Михаил Семенович ушел на фронт в 41-ом и прошел почти всю войну.Фото: Олег ЗОЛОТО

За умелое руководство комсомольской организацией Михаила Кантора сразу после войны, в 1945 году, наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

В 1947 году Михаил Семенович вновь оказался на службе в военном городке, где трудился во время войны. Там он увидел обелиск в честь Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Этого парня Кантор знал. Рядовым гвардии Смирнов пришел обучаться в часть, где служил Михаил Семенович. Комсомолец Юрий тогда стал отличником и отправился бойцом на фронт. Но 22 июня 1944 года в бою за деревню Шалашино в Витебской области Смирнова ранили и взяли в плен. Затем долго пытали, пытаясь выведать военные тайны. Но молодой человек, которому тогда было всего девятнадцать лет, не сдался. Он погиб смертью храбрых.

- Я тогда был секретарем бюро ВЛКСМ в нашем полку. Мы провели собрание, посвященное подвигу героя. В докладе я рассказал о том, что совершил Юрий Смирнов. О том, как несмотря на мучения, он не выдал тайну и был зверски замучен, - рассказывает Михаил Семенович.

Новому пополнению бойцов Кантор с тех пор регулярно рассказывал о комсомольце Юрии Смирнове. К слову, с 1941 года жизнь будущего подполковника оказалась на 33 года связана с армией. Экстерном окончив педагогический институт, после увольнения из армии Михаил Семенович 43 года преподавал историю, социологию и политологию в медицинском техникуме.

Михаил Кантор - почетный комсомолец!Фото: Олег ЗОЛОТО

Годы своей комсомольской молодости Михаил Семенович вспоминает с теплотой. И думает, что сегодня юным россиянам не хватает того, что подарил ВЛКСМ старшему поколению:

- Комсомол дал нам чувство единства со страной, с народом. И с настоящим трудом. Ведь достаточно назвать и стройки, и комсомольские отряды. Современная молодежь нуждается в такой организации, и необязательно называть ее комсомол.

Юрий Арменакович ГАТЧИН: Главная цель - воспитание человека

«ХОРОШАЯ ШКОЛА»

«Коммунизм - это молодость мира и его возводить молодым!» - эту строчку в разговоре о комсомоле вспоминает Юрий Арменакович. Фраза из стихотворения Владимира Маяковского когда-то вдохновила Юрия Визбора и Александру Пахмутову на «Песню молодых строителей». Ее напевали и комсомольцы, которые строили БАМ. В том числе - Юрий Гатчин. Сейчас он -профессор университета ИТМО, доктор технических наук, депутат петербургского Заксобрания от КПРФ. А в 1974-м он был комиссаром первого районного студенческого отряда на возведении магистрали.

Юрий Гатчин.

- Я был в студенческих строительных отрядах четырнадцать раз. А когда мне было 22 года, то отправился в Комсомольск-на-Амуре. Это было действительно значимое событие. Как сейчас помню: горы Сихотэ-Алинь, моста через Амур не было, мы и его строили, и работали в леспромхозах, - вспоминает Юрий Арменакович. - Помню, были комары, жара, солнце. Наш районный отряд - двести с лишним человек из Ленинграда. Направили нас после семнадцатого съезда комсомола. У меня к тому времени уже была государственная награда - я семь лет отработал в студенческих отрядах в Гатчинском районе Ленинградской области.

В комсомол школьник Юрий вступил в четырнадцать лет в городе Красный Холм в тогда еще Калининской области (ныне Тверской). День этот помнит до сих пор. Студентом Юрий Гатчин стал в Ленинградском институте точной механики и оптики (ЛИТМО).

– В ЛИТМО я был в комсомоле пять лет и работал под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, когда она была первым секретарем Петроградского райкома. Это была хорошая школа, она действительно непревзойденный руководитель. И о том времени у меня самые хорошие воспоминания, - говорит Юрий Арменакович.

Стройотряды - прекрасная школа жизни, которая дарит друзей и закаляет дух.

«ПУТЬ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ»

Среди наград Юрия Арменаковича - знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», две медали «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», премия Ленинградской комсомольской организации в области науки и техники. С 1987 до 1991 года он был секретарем парткома ЛИТМО и кандидатом в члены обкома КПСС. И о распаде СССР, и о распаде ВЛКСМ Юрий Гатчин вспоминает с сожалением:

- В нашей партийной организации тогда было 660 тысяч человек. Это была большая сила, но трагедия все равно случилась. Все последствия распада и комсомола, и СССР, и партии мы теперь ощутили.

В комсомол Гатчин вступил в возрасте 14 лет.

На вопрос, нужен ли сегодня молодежи комсомол, Юрий Гачин отвечает без заминки:

- Конечно, нужен! Комсомол - это был целевой путь подготовки молодежи. Я прошел октябрят, пионеров, комсомол и партию. Все это было нацелено на одно и то же - воспитание человека. Чего сейчас, к сожалению, нет. Даже вузы сейчас образование-то дают, а воспитательную функцию мы зачастую упускаем.

Все годы, связанные с ВЛКСМ, Юрий Арменакович хранит в памяти с большой теплотой.

- Комсомол был верным помощником. Я прошел хорошую школу и благодарен ей именно за то, что она меня, деревенского мальчишку из Тверской губернии, воспитала. И это был именно так называемый социальный лифт, - добавляет Гатчин.