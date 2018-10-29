Еноту, которого обнаружили на мусорке в Петербурге, нашли дом

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-29T16:06:54+03:00

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Енот, который был найден на мусорке, недалеко от метро Звездная, в скором времени может найти себе настоящую любящую семью. Мария Попова, которая и обнаружила несчастного зверя на холоде, передала его зоозащитникам. Брошенку приводят в себя.

Сейчас зверек находится у добровольной группы активистов по поимке енотов и пристройству отказников. Волонтеры сами стараются помочь енотам, которые попали в беду.

- Мы стараемся помочь всем, - рассказала волонтер Катя Аксенова. - Недавно в подвале на Новочеркасской выловили енота. Сейчас он прошел карантин и ищет себе новых хозяев. Енот со Звездной тоже на карантине. Зверь напуган произошедшим и должен прийти в себя.

По словам волонтеров, возраст енота пока не определяли. Как и его пол – зверь, как только оказался в тепле, спрятался и не вылезает из своего нового домика.

- Ему надо попривыкнуть и успокоится, тогда уже начнём проверять на наличие чипа и сдадим необходимые анализы. Визуально енот здоров. Скорее всего, это мальчик, - говорит волонтер.

Кстати, старых хозяев, которые выбросили домашнего зверя на помойку, не нашли. Будут ли искать новых - пока неизвестно. Возможно, что потеряшка останется у волонтеров.

Енот на Звездной появился рано утром 28 октября. Замерзшего и напуганного его нашли в 9 утра на площадке с мусорными контейнерами. Полоскун забрался на ограждение площадки, свесил лапки и понуро глядел на прохожих. Поймали пушистого только спустя два часа – зверь боялся и не давался в руки незнакомым людям. Но с улицы его все-таки забрали.