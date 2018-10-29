«Зенит» увез из Самары победу вместе с рекордом

СЕГОДНЯ 20:56 2018-10-29T21:01:10+03:00

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«Зенит» ждал в Самаре теплый прием. Дело не в погоде, а в антураже, который сопутствовал матчу с «Крыльями Советов». Арена «Самара» встретила матч с лидером чемпионата аншлагом, а в стартовом составе хозяев оказалось пятеро футболистов с зенитовским прошлым.. Символично, что именно с их участием случились самые значимые эпизоды у ворот «Зенита». Но удар Дениса Ткачука в упор отразил вратарь питерцев Андрей Лунев. Француз Йоан Молло, выдворенный прошлым летом из «Зенита»,был активным участником комбинаций вокруг штрафной гостей, но ходов для острых передачах долго не находил. А самый опасный момент, возданный «Крыльями» возник с участием Канунникова. Двукратный чемпион России в составе «Зенита» после углового и скидки мяча на дальнюю штангу бил по воротам с 4 метров и без помех, но…зарядил в перекладину. Заставив схватиться за голову самарских болельщиков, а футбольный специалистов в очередной раз признать: «Эх, забивай Канунников такие мячи, играл бы сейчас не в Самаре».

Судьба матча решилась в первом тайме, когда Леандро Паредес напомнил, за что «Зенит» прошлым летом заплатил 23 миллиона Евро. Проход с мячом к штрафной соперника аргентинец завершил ювелирный диагональным ударом. Видевший момент и вытянувшийся в струнку Сергей Рыжиков, был вынужден взглядом провожать залетающих. В остальное время в созидании у «Зенита» ладилось через два раза на третий. Отрабатывающему по всей ширине поля Артему Дзюбе не хватало привычного партнера – «Зенит» приехал в Самару без дисквалифицированного Себастьяна Дриусси. Мяч у гостей держался неважно, зато потери гости быстро компенсировали слаженным прессингом и отличным движением по всему поля. Дзюба все-таки свою задачу выполнил – дождавшись пока «Крылья» раскроются, нападающий «Зенита» заставил сфолить Рохеля у своей штрафной, за что защитник получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку. У «Зенита» проблемы в обороне тоже были, но штрафные в исполнении хозяев принимала на себя «стенка», дважды после дальних ударов, выручал Лунев, хоть однажды и на тоненького. А на последних минутах «Зенит» настолько плотно перекрыл все зоны, что соперники, похоже, не знали, что с мячом делать.

«Зенит» в Самаре преодолел фактор «Божовича». Для черногорского тренера «Крылья» уже 7 команда и во всех Миодраг Божович «кусал» «Зенит», которому во многом из-за осечек с его командами не хватало очков для решения задачи – еще свеж в памяти апрельский матч «Зенита» с «Арсеналом», за который тогда выступал обиженный на «Зенит» Дзюба. Теперь Артем и обожаемый им тренер по разные стороны баррикад, а следующая их встреча состоятся только весной. А «Зенит» увез с берегов Волги еще и рекорд – сине-бело-голубые не проигрывают в Самаре с 2006 года.